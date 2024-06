A ka bërë s*ks me Ilnisën poshtë çarçafit në “BBV”? Meritoni zbulon se çfarë ndodhi me gazetaren në BBVIP: Ishim bashkë edhe shtretërit…

Moderatori Meriton Mjekiqi dhe partnerja e tij Ilnisa Agolli ishin ndër çiftet më të komentuara në shtëpinë e “BBV”, ku shpeshherë u aludua se çifti kanë bërë seks në këtë reality show.









Së fundmi Meritoni ka qenë i ftuar në emisionin “Fiks Fare”, ku është vënë përballë disa pyetjeve pikante nga ana e moderatorëve.

“Gjëja e parë që ke bërë Meriton pas daljes nga Bigu?”, e pyeti gazetari, ndërsa ish-banori tha se fillimisht ka dhënë një intervistë për Ledion Liçon në studio, megjithëse kjo nuk ishte përgjigjia që pritej nga moderatori.

Përsa i përket aludimeve se ka bërë seks me Ilnisën poshtë çarçafit në shtëpi, Meritoni duke qeshur tha se nuk është ashtu siç është dukur në media.

“Ne kemi qenë bashkë edhe shtretërit janë ndarë dhe ne kemi rënë poshtë, pastaj çarçafi është ngritur lart”– u shpreh ai.

Gjatë një interviste të zhvilluar së fundmi Ilnisa tregoi se çifti së shpejti do të vijë me një film me skena, ndërsa moderatori tha se në këtë kast nuk do të lëvizë çarçafi por vetëm jastëku.

Pjesë nga intervista:

Devi: Gjëja e parë që ke bërë Meriton pas daljes nga Bigu?

Meritoni: Gjëja e parë ka qenë intervista me Ledionin.

Dori: Çfarë ka pas me bë e ka bë se fluturonte çarçafi aty.

Meritoni: Kjo puna e çaçafit ishte bërë mediatike, por në fakt ka qenë ndryshe. Ne kemi qenë bashkë edhe shtretërit janë ndarë dhe ne kemi rënë poshtu, pastaj çarçafi është ngritur lart.

Devi: Ilnisa tha se do të bëjë një film me ty me skena. Çfarë skenash janë aksion apo patriotike?

Meritoni: Ilnisa është duke u marrë me skenarin, por unë e Ilnisa e kemi ato keqkuptimet tona por jemi në përfundim.

Devi: Te ky filmi lëviz çarçafi

Meritoni: Në fakt lëviz vetëm jastëku.