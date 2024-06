LIVE UKRAINË-BELGJIKË/ Lukaku shfaqet para portës, Trubin i mohon golin (VIDEO)

Ukraina do të përballet me Belgjikë në Shtutgart, takim i vlefshëm për Grupin E të Kampionatit Europian 2024.









Ukraina vjen me moralin lart në këtë përballje, pas fitores me shifrat 1-2 kundër Sllovakisë, por në përballjen e parë të grupit, ato u poshtëruan nga Rumania duke humbur me shifrat e thella 3-0. Ky është shansi i fundit për ukrainasit që të kualifikohen, pasi në total kanë grumbulluar 3 pikë, dhe i duhet një rezultat pozitiv sot për të ecur për më tej.

Nga ana tjetër Belgjika, nuk e filloi në mënyrën më të mirë Europianin, pasi humbi kundër Sllovakisë në sfidën e parë, dhe rikuperuan situatën disi me fitoren kundër Rumanisë. Belgëve nuk u lejohen më gabime, pasi kjo është ndeshja e fundit e grupit, dhe një rezultat negativ mund t’i bëjë De Bryjnen dhe shokët e tij të marrin valixhen dhe të nisen për Bruksel.

LIVE UKRAINË-BELGJIKË 0-0

NGJARJET KRYESORE

13’ Dominim total në lojë i Belgjikës, e cila ka kthyer ukrainasit në gjysmëfushën e saj, duke kërkuar që të gjejë një gol të shpejtë.

7’ Lukaku shfaqet rrezikshëm në zonë, por portieri Trubin kontrollon gjuajtjen e tij të lehtë nga e majta. (VIDEO)

3’ Menjëherë në sulm ukrainasit të cilëve u duhet medoemos fitorja, një harkim nga e majta shkon direkt në duart e portierit belg.

1’ Nis dueli me shkelmimin nga qendra të Belgjikës.

FORMACIONET ZYRTARE

UKRAINA (5-3-2): Trubin; Mikolenko, Matvjenko, Svatok, Zabarni, Timçik; Sudakov, Brazhko, Shaparenko; Dovbyk, Jamernçuk | Trajner: Serxhi Rebrov

BELGJIKA (4-3-3): Kastil; Vertongen, Faes, Teate, Kastanje; De Bryjne, Onana, Tielemans; Doku, Lukaku, Trosard | Trajner: Domeniko Todesko

PANORAMASPORT.AL