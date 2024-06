Onkologjiku, grupi i strukturuar grabitqar!

Në janar 2015, kur bëra denoncimin tim tek emisioni Opinion i Blendi Fevziut në TV Klan për rastin e të afërmit tim të diagnostikuar asokohe me kancer, nuk e dija se do të hapja kutinë e Pandorës.

Vetëm pasi kam dalë nga ajo studio kam kuptuar se cfarë mënxyre do të mësoja se ishte realiteti me sistemin mizor shëndetësor në Shqipëri dhe me mafian e ilaçeve.