“As vetë nuk e besojnë që do vijnë në pushtet!” -Kryeministri ironizon opozitën: Duhet ta marrin si një kurs parashkollor që mund të vlejë

Kryeministri Edi Rama ka ironizuar opozitën, e cila ka bojkotuar Komisionin e Posaçëm Antikorrupsion. Në fjalën e tij para deputeteve, Rama tha se “ata as vetë nuk e besojnë që do vijnë në pushtet”.









Rama i ftoi që të bëhen pjesë, pasi ky është një proces që nuk ka lidhje me politikën e ditës.

Sipas tij, pjesëmarrja në Komisionin e Posaçëm duhet ti shërbejë edhe si një kurs parashkollor, pasi nëse e marrin pushtetin, ai tha se këto punë duhet ti bëjnë ata”.

“Është një ushtrim që do ishte shumë mirë të kishte edhe ata që nuk janë pjesë e kësaj skuadre kombëtarë sepse janë në opozitë. Nuk janë sot, nuk paraqiten. Ndërkohë komisioni i posaçëm është ngritur për të qenë një hapësirë jashtë perimetrit të luftës parlamentare, qoftë kjo luftë në sallën e seancave apo në komisione. Është një hapësirë ku nuk bëhet politike dite, po ku të gjithë ata që janë brenda këtij perimetri me një mandat qytetar duhet të jenë pjesë. Aq më tepër që i dëgjojmë që do vijnë në pushtet vitin tjetër. Të duash të vish në pushtet vitin tjetër duhet të jesh më i interesuari të jesh në këtë tryezë. Nëse vjen në pushtet vitin tjetër do ti kesh ti për tu marrë. Qoftë edhe si një kurs parashkollor që mund të vleje që në momentin kur të marrësh pushtetin të jesh gati. Por gjasat janë që askush nga ata që thotë do marrim pushtetin, nuk besojnë se do marrin pushtetin.

Unë mendoj se ne nuk kemi asnjë arsye të humbasim fokusin nga puna. Me ata apo pa ata, ne këtë punë do ta bëjmë, sepse Shqipëria nuk mund të pres që ata të vijnë të bëjnë punën e tyre. Ky nuk është kopsht”, tha Rama.