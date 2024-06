Europian historik! Ja disa nga rekordet që u thyen gjatë fazës në grupe të kompeticionit

Faza e grupeve të Kampionatit Europian 2024 tanimë ka përfunduar, me 16 skuadra që përparojnë në fazën me eliminim direkt dhe me 8 që shkojnë në shtëpi.









Kjo fazë na ka dhuruar emocione të mëdha, duke parë edhe Kombëtaren tonë të luaj ndeshje mjaft të rëndësishme kundër 3 gjigandëve të futbollit europian. Megjithatë, përveç lojës që u zhvillua në fushën e blertë, në këtë periudhë u thyen edhe disa rekorde për sa i përket historikut të Europianëve:

Lojtari më i ri ndonjëherë: Lamin Jamal (Spanjë): 16 vjeç e 338 ditë

Adoleshenti spanjoll, Lamin Jamal, shkroi historinë duke u bërë lojtari më i ri ndonjëherë që ka luajtur një ndeshje të Kampionatit Europian. Ai u fut titullar në fitoren që iberikët morën kundër Kroacisë 3-0. Rekordi i mëparshëm mbahej nga Kacper Kozlovski i Polonisë, i cili ishte 17 vjeç e 246 ditë, kur luajti në barazimin 1-1 të kombëtares së tij kundër Spanjës në EURO 2020.

Trajneri më i ri ndonjëherë: Julian Nagelsman (Gjermani): 36 vjeç e 327 ditë

Julian Ngalesman duhet ta ketë shijuar pa masë ndeshje hapëse të këtij Europiani. Jo vetëm që skuadra e tij fitoi me shifrat e thella 5-1 kundër Skocisë, por edhe se pse u bë trajneri më i ri që drejton një kombëtare në finalet e një Europiani. Rekordi i mëparshëm mbahej nga ish-trajneri i Sllovakisë Sreçko Katanec me 6 ditë diferencë nga gjermani.

Kapiteni më i ri ndonjëherë: Dominik Szoboszlai (Hungari): 23 vjeç e 243 ditë

Domeniko Szoboszlai i tregoi Europës që nuk ka lidhje të jeshë në moshë të madhe që të mund të bëhesh lideri i një ekipi. Këtë gjë e demonstroi pikërisht në ndeshje e parë të Hungarisë, ku kishte veshur shiritin e kapitenit në përballjen kundër Zvicrës. Kështu, ai theu një rekord 36-vjeçar, që më paru u mbantenga Xhusepe Bergomi në EURO 1988, kur ishte kapiteni i Italisë në përballjen kundër Gjermanisë në moshën 23 vjeç e 243 ditë.

Lojtari më i vjetër që shënon gol: Luka Modriç (Kroaci): 38 vjeç e 289 ditë

Një nga golat më të paharrueshëm të turneut deri më tani, është ai i Luka Modriç, kur i shënoi Italisë pak çaste pasi kishte humbur një penallti, duke i dhënë avantazhin e përkohshëm të tijve. Me këtë realizim, mesfushori u bë lojtari më i vjetër që shënon gol në historinë e Europianit, duke thyer kështu rekordin e mbajtur më përpara nga austriaku Ivica Vastiç.

Lojtari më i vjetër ndonjëherë: Pepe (Portugali): 41 vjeç e 117 ditë

Gati 25 vjet më i madh se Jamal, veterani i mbrojtjes portugeze, Pepe, u bë lojtari më i vjetër që ka arritur të luaj në finalet e Europianit, kur ai startoi në ndeshjen ku Portugalia fitoi kundër Çekisë me rezultatin 2-1. Lojtari që mbante këtë rekord, ishte portieri i Hungarisë Gabor Kirali, ku në moshën 40-vjeçare e 86 ditë u përball me Belgjikën në EURO 2016.

Europianë të luajtur: Kristiano Ronaldo (Portugali): 6

Kristiano Ronaldo u bë lojtari me më shumë Europianë të luajtur, duke e çuar numrin në gjashtë. Europiani i parë ishte ai i vitit 2004, dhe më pas që në atë periudhë ka marrë pjesë në të gjitha deri në ditën e sotme, madje në vitin 2016 arriti ta fitojë trofeun kur Portugalia mposhti Francën në finale. Pas tij vijnë Pepe dhe Modriç me nga 5 Europian të luajtur.

Goli më i shpejtë në EURO: Nedim Bajrami (Shqipëri): 23 sekonda

Nedim Bajrami e bëri të gjithë kombin shqiptar krenar, kur arriti t’i shënojë kampionëve në fuqi të Europës, Italisë, në vetëm 23 sekonda lojë të luajtura, në ndeshjen e parë të Grupi B. Mbjatësi i mëparshëm ishte rusi Dmitri Kiriçenko, i cili shënoi në vitin 2004 kundër Greqisë pas 1 minutë e 7 sekondash.

SONI SALIHI-PANORAMASPORT.AL