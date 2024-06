Shëndeti i zemrës fillon që nga stomaku! Këshilla që duhet të ndiqni për një sistem të mirë kardiovaskular

Për vite të tëra na kanë këshilluar që të kemi kujdes me darkat me mish, pasi studime të shumta treguan se një dietë me sa më pak mish i bën mirë zemrës.









Tani studime të tjera janë fokusuar në studimin se si një dietë e pasur me mish të kuq, arrin të ndikojë në prekjen e zemrës nga sëmundjet kardiovaskulare.

Fillon nga stomaku

Studime të hershme kanë treguar se bakteret që ndodhen në stomak luajnë një rol kryesor në ndikimin që ka mishi i kuq në prekjen nga sëmundjet e zemrës.

Bakteret e sistemit tretës arrijnë të prodhojnë një substancë që quhet trimethlainë kur stomaku tret disa nga përbërësit e mishit të kuq.

Nivele të larta të kësaj substance kanë vërtetuar se mund të luajnë një rol të rëndësishëm në parashikimin e prekjes nga sëmundjet e zemrës.

Më shumë mish të kuq

Studimet më të fundit ku bazohet dhe AgroWeb.org, tregojnë se persona që konsumojnë sasi të larta të mishit të kuq kishin nivele më të larta të kësaj substance.

Por veshkat e tyre gjithashtu nuk arrinin ta eliminonin këtë substancë nga trupi.

Ndërsa personat që konsumonin një dietë me mish të bardhë dhe të pasur me perime dhe fruta, arrinin ta eliminonin më shpejtë këtë substancë nga trupi.

Gjithsesi është vërtetuar se në momentin që njerëzit që konsumojnë shumë mish të kuq, e reduktojnë apo e ndalojnë ngrënien e tij, arrijnë të ekuilibrojnë përsëri nivelet e substancës së lart përmendur.

Kjo tregoi se nivelet e trimethlainës janë të rregullueshme dhe mund të adaptohen përmes dietës për 3-4 javë.

Do të thotë që ne mund të eliminojmë rrezikun ndaj sëmundjet e zemrës duke rregulluar dietën tonë.

Mënyra e jetesës dhe ajo e të ushqyerit janë kritike për një shëndet të mirë të sistemit karsiovaskular.

Studimet në lidhje me trimethlainën treguan se nëse arrihet të balancohet prodhimi dhe eliminimi i kësaj substance mund të parandaloni sëmundjet e zemrës.

Tanimë studimet po synojnë të gjejnë mënyrën se si bakteret e stomakut e prodhojnë këtë substance.

Qëllimi i tyre kryesor është të gjejnë një mënyrë që ta ndalojnë prodhimin e saj kështu rreziku ndaj sëmundjet e zemrës të ulet edhe më shumë./AgroWeb.org