Tentuan të korruptonin gjyqtarët, GJKKO dënon me burg kreun e Dhomës së Avokatisë dhe 5 persona të tjerë, një shpallet i pafajshëm(EMRAT)

Gjykata Kundër Korrupsionit e Krimit të Organizuar ka vendosur masat e sigurisë për Kreun e Dhomës së Avokatisë së Korçës dhe për 5 persona të tjerë pasi tentuan të korruptojnë gjyqtarët.









Bëhet fjalë për Arben Lena, kryetari i Dhomës së Avokatisë, Nikolla Hafësllari, Nikolla Jesku, Dajana Kodra, Blerand Kozici, Artiana Kozici, Dritan Tabaku. Ky i fundit u shpall i pafajshëm, pasi nuk ka prova kundrejt tij.

Ata akuzohen për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike”, për të korruptuar gjyqtarët e Apelit me qëllim lirimin e një të burgosuri.

NJOFTIM PËR MEDIAT

1. Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, më datën

10.05.2024, Nr. 79 Regj.Themeltar, ka paraqitur pranë Gjykatës kërkesën me

objekt: Gjykimin e çështjes penale në ngarkim të të pandehurve: Arben Lena,

Nikolla Hafësllari, Nikolla Jesku, Dajana Kodra (Ninga), Blerand Kozici,

Dritan Tabaku, Artiana Kozici.

2. Gjykimi i kësaj ҫështje u zhvillua me rregullat e gjykimit të shkurtuar. Në

përfundim të gjykimit, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin

dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues të përbërë nga gjyqtarët Erjon Çela,

Irena Gjoka dhe Erjon Bani, mbështetur në nenet 39, 59, 245/1 parag. 2 dhe 4 dhe

300 të K.Penal, nenet 190, 403 – 406, 393 dhe 485 të K.Pr.Penale, me vendimin

Nr. 41, datë 27.06.2024 vendosi:

1. Deklarimin fajtor të të pandehurit Arben Lena, për kryerjen e veprës penale

“Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione

publike” kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 245/1 paragrafi 4 e 25 i

K.Penal, dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 3 (tre) vjet burgim.

2. Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar

përfundimisht të pandehurin Arben Lena me 2 (dy) vite burgim.

3. Vuajtja e dënimit për të pandehurin Arben Lena do të fillojë nga dita që ndaj tij

është zbatuar masa e sigurimit personal “Arrest në burg” dt. 27.01.2024 dhe do të

kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së zakonshme.

4. Në aplikim të nenit 39 të K.Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar profesionin

për të pandehurin Arben Lena për një periudhë kohore prej 3 (tre) vjetësh.

5. Deklarimin fajtor të të pandehurit Nikolla Hafësllari, për kryerjen e veprës

penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione

publike” kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 245/1 paragrafi 2 e 25 i

K.Penal, dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 (një) vit dhe 6 (gjashtë)

muaj burgim.

6. Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar

përfundimisht të pandehurin Nikolla Hafësllari me 1 (një) vit burgim.

7. Vuajtja e dënimit për të pandehurin Nikolla Hafësllari do të fillojë nga dita që

ndaj tij është zbatuar masa e sigurimit personal “Arrest në burg” dt. 26.12.2023

dhe do të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së zakonshme.

8. Deklarimin fajtor të të pandehurit Nikolla Jesku, për kryerjen e veprës penale

“Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione

publike” kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 245/1 paragrafi 2 e 25 i

K.Penal, dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 1 (një) vit dhe 6 (gjashtë)

muaj burgim.

9. Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar

përfundimisht të pandehurin Nikolla Jesku me 1 (një) vit burgim.

10. Vuajtja e dënimit për të pandehurin Nikolla Jesku do të fillojë nga dita që ndaj tij

është zbatuar masa e sigurimit personal “Arrest në burg” dt. 25.12.2023 dhe do të

kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së zakonshme.

11. Deklarimin fajtore të të pandehurës Dajana Kodra (Ninga), për kryerjen e veprës

penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione

publike” kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 245/1 paragrafi 4 e 25 i

K.Penal, dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e saj me 2 (dy) vjet burgim.

12. Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar

përfundimisht të pandehurën Dajana Kodra (Ninga) me 1 (një) vit e 4 (katër) muaj

burgim.

13. Në aplikim të nenit 59 të K.Penal urdherohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit

të dënimit me burgim për pjesën e mbetur pa vuajtur të tij duke e vene të

pandehurën Dajana Kodra Ninga ne provë për një periudhë kohe prej 2 (dy) vite

dhe 8 (tetë) muaj, me kusht që gjatë kësaj kohe të mos kryeje vepër tjetër penale

si dhe të mbajë kontakte të rregullta me Zyren e Shërbimit të Provës ku ka

vëndbanimin e saj.

14. Në zbatim të nenit 261/1 shkronja “b” të K.Pr.Penale shuarjen e masës së

sigurimit personal “Detyrimi për tu paraqitur në Policinë Gjyqësore” e caktuar

ndaj të pandehures Dajana Kodra (Ninga) me vendimin nr. 201 dt. 16.04.2024 të

Gjykatës së Posaçme të Shkalles së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e

Organizuar.

15. Në aplikim të nenit 39 të K.Penal, heqjen e të drejtës për të ushtruar profesionin

për të pandehurën Dajana Kodra (Ninga) për një periudhë kohore prej 1 (një)

muaji.

16. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurit Dritan Tabaku, për kryerjen e veprës

penale “Moskallëzimi i krimit”, e parashikuar nga neni 300 i K.Penal, kjo pasi në

zbatim të nenit 388/1 shkronja “a” të K.Pr.Penale, fakti nuk ekziston.

17. Në zbatim të nenit 261/1 shkronja “a” dhe nenit 389 të K.Pr.Penale shuarjen e

masës së sigurimit personal “Detyrimi për tu paraqitur në Policinë Gjyqësore” e

caktuar ndaj të pandehurit Dritan Tabaku me vendimin nr. 137 dt. 25.12.2023 të

Gjykatës së Posaçme të Shkalles së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e

Organizuar.

8. Deklarimin fajtor të të pandehurit Blerand Kozici, për kryerjen e veprës penale

“Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione

publike” kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 245/1 paragrafi 2 e 25 i

K.Penal, dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 2 (dy) vjet burgim.

19. Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar

përfundimisht të pandehurin Blerand Kozici me 1 (një) vit e 4 (katër) muaj

burgim.

20. Vuajtja e dënimit për të pandehurin Blerand Kozici do të fillojë nga dita që ndaj

tij është zbatuar masa e sigurimit personal “Arrest në burg” dt. 25.12.2023 dhe do

të kryhet në një IEVP, burg i sigurisë së zakonshme.

21. Deklarimin fajtore të të pandehurës Artiana Kozici, për kryerjen e veprës penale

“Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione

publike” kryer në bashkëpunim, e parashikuar nga neni 245/1 paragrafi 2 e 25 i

K.Penal, dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e saj me 1 (një) vit burgim.

22. Në aplikim të nenit 406 të K.Pr.Penale uljen e dënimit me 1/3 duke e dënuar

përfundimisht të pandehurën Artiana Kozici me 8 (tetë) muaj burgim.

23. Në aplikim të nenit 59 të K.Penal urdherohet pezullimi i ekzekutimit të vendimit

të dënimit me burgim duke e vënë të pandehurën Artiana Kozici ne provë për një

periudhë kohe prej 1 (një) vit dhe 4 (katër) muaj, me kusht që gjatë kësaj kohe të

mos kryeje vepër tjetër penale si dhe të mbajë kontakte të rregullta me Zyren e

Shërbimit të Provës ku ka vëndbanimin e saj.

24. Në zbatim të nenit 261/1 shkronja “b” të K.Pr.Penale shuarjen e masës së

sigurimit personal “Detyrimi për tu paraqitur në Policinë Gjyqësore” e caktuar

ndaj të pandehures Artiana Kozici me vendimin nr. 137 dt. 25.12.2024 të Gjykatës

së Posaçme të Shkalles së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

25. Në lidhje me provat materiale të sekuestruara për llogari të këtij procedimi penal,

gjykata në bazë të nenit 190 të K.Pr.Penale disponon që ato ti kthehen të

pandehurve që i takojnë

26. Shpenzimet proceduriale të kryera gjatë fazës së hetimit të cilat në bazë të nenit

485/1 të K.Pr.Penale janë parapaguar nga shteti, si dhe shpenzimet gjyqësore t’iu

ngarkohen të pandehurve në mënyrë solidare, në bazë të neneve 393/1 dhe 406/4

të K.Pr.Penale.

27. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim nga palët brenda 15 (pesëmbedhjetë)

ditëve në Gjykatën e Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e

Organizuar, afat i cili fillon nga dita e nesërme e njoftimit të vendimit.

Tiranë, më datë 27.06.2024

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e

Organizuar