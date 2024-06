Komisioni Hetimor për sistemin TIMS/ Që nga drejtoresha e SHISH tek Ardi Veliu, zbardhen emrat e dëshmitarëve në seancën e 2 korrikut

Seanca e radhes e Komisionit Hetimor për ndërhyrjet në sistemin e TIMS do të mbahet më datë 2 korrik, teksa do merren në pyetje 3 dëshmitarë.









Konkretisht do pyeten drejtoresha e SHISH, Vlora Hyseni, drejtori i AMP-së, Florian Sulejmani dhe ish drejtori i AMP-së, Ardi Veliu.

Ora 11:00 – Znj.Vlora Hyseni, Drejtore e Shërbimit Informativ të Shtetit; Ora 12:00 – Z. Florian Sulejmani, Drejtor i Agjencisë së Mbikqyrjes Poliçore; Ora 13:00 – Z. Ardi Veliu, Ish- Drejtor i Agjencisë së Mbikqyrjes Poliçore;

Nuk dihet se si do zhvillohet kjo mbledhje, me dyer të hapura apo të mbyllura, pasi në seancat e kaluara dëshmitë janë dhënë jashtë “syrit të medias” me pretendimin e dëshmitarëve se zotërojnë informacion të klasifikuar.