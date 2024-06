Fruthi vazhdon të përhapet në të gjithë Evropën, ja cilat shtete raportuan numrin më të lartë

Rastet e fruthit në Evropë janë ulur muajin e kaluar në krahasim me prillin. Megjithatë, shifrat mund të mos jenë reale dhe mund të ketë regjistrime të vonuara, sipas raportit të fundit nga Qendra Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (ECDC) . Sëmundja vazhdon të prekë kontinentin dhe katër vende regjistrojnë një numër të konsiderueshëm të rasteve të fruthit.









Më konkretisht, në maj 2024, 26 vende raportuan të dhëna për fruthin, me 672 raste nga 18 vende. Siç thekson ECDC, për shkak se tendenca rënëse mund të jetë për shkak të paraqitjes së vonuar të të dhënave nga vendet, numrat e rasteve mund të ndryshojnë në të ardhmen. Numrat më të lartë u raportuan nga Rumania (169), Belgjika (130), Italia (126) dhe Franca (89).

Në Greqi, numri total i rasteve deri në maj është 27. Tre raste të reja u regjistruan muajin e kaluar. Prilli numëroi tre të tjera, nëntë mars, 11 shkurt. Një pacient ishte sëmurë në vendin tonë në muajin janar.

Muaji i 12-të i shpërthimit në Evropë

Në periudhën më të fundit 12-mujore, nga 1 qershori 2023 deri më 31 maj 2024, 30 shtete anëtare të Bashkimit Evropian/Zonës Ekonomike Evropiane (BE/EEA) raportuan gjithsej 6742 raste të fruthit, sipas të dhënave të ECDC.

Midis 1 qershorit 2023 dhe 31 majit 2024, nga 6,742 raste me një moshë të njohur, 2,755 (40,9%) përfshinin fëmijë nën moshën pesë vjeç dhe 2,044 (30,3%) raste ishin të moshës 15 vjeç e lart. Normat më të larta të regjistrimit u panë tek foshnjat nën një vjeç (186.5 raste për milion) dhe fëmijët e moshës 1-4 vjeç (119.7 raste për milion).

Nga 5,649 rastet (100.0% e të gjitha rasteve) me moshë dhe status të njohur vaksinimi, 4.887 (86.5%) ishin të pavaksinuar, 427 (7.6%) ishin vaksinuar me një dozë të vaksinës që përmban fruthin, 308 (5.5%) ishin vaksinuar. vaksinuar me dy ose më shumë doza dhe 18 (0.3%) ishin vaksinuar me një numër të panjohur dozash.

Katër vdekje që i atribuohen fruthit u raportuan në ECDC gjatë periudhës 12-mujore në fjalë. Tre u regjistruan në Rumani dhe një në Irlandë.