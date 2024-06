Jeni në periudhën e menopauzës? Ja disa këshilla si ta kaloni më lehtë

Gjatë tranzicionit të menopauzës, gratë mund të vërejnë simptoma shqetësuese si valët e nxehtësisë ose probleme me gjumin. Gjithashtu gjatë kësaj kohe rreziku për shfaqjen e sëmundjeve të zemrës dhe osteoporozës rritet.









Në këtë artikull ju sugjerojmë të ndiqni këshillat e mëposhtme, për më tepër lehtësim të simptomave dhe një jetë më të shëndetshme gjatë kësaj faze.

Këshilla si ta kaloni më lehtë këtë fazë tranzicioni

Të qenurit i shëndetshëm dhe kujdesi ndaj simptomave shqetësuese mund të ndihmojë në lehtësimin e kësaj faze tranzicioni.

Është gjithashtu e rëndësishme të menaxhoni rrezikun që shtohet për shfaqjen e sëmundjeve të zemrës dhe osteoporozës.

Si të jeni më të kujdesshëm?

Nëse jeni një duhanpirës, merrni në konsideratë të hiqni dorë prej tij.

Ndiqni një regjim të shëndetshëm ushqimor, me pak yndyrna, të lartë në fibra, me shumë fruta, perime dhe ushqime me drithëra të plota.

Sigurohuni që të merrni mjaftueshëm kalcium dhe vitaminë D.

Mësoni se cila është pesha juaj ideale dhe përpiquni ta ruani atë ose të humbisni peshë nëse jeni mbi peshë.

Bëni ushtrime pa peshë, të tilla si ngjitja e shkallëve ose kërcimi, të paktën 3 ditë në javë për të ruajtur shëndetin e kockave.

Mundohuni të jeni fizikisht aktiv edhe në mënyra të tjera për të ruajur dhe përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm.

Dhe mbi të gjitha mos harroni që menopauza nuk është një sëmundje që duhet trajtuar!

Menopauza është gjendje fiziologjike dhe si e tillë nuk ka nevoje për trajtim.

Mjekimet që jepen kanë për qëllim vetëm lehtesimin e shenjave dhe të simptomave për parandalimin apo trajtimin e gjendjeve kronike që shfaqen me plakjen e gruas.

Konsultohuni me mjekun tuaj për të marrë edhe më tepër këshilla nëse simptomat ju shqetësojnë./AgroWeb.org