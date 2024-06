Analiza e The Guardian: Partia e ekstremit të djathtë, dominuese në Francë pas fazës së parë të zgjedhjeve! Çfarë parashikohet të ndodh në raundin e dytë

Partia e ekstremit të djathtë të Marine Le Pen, kundër imigracionit, është gati të bëhet forca më e madhe politike në parlamentin francez, pas një shfaqjeje historike të lartë në raundin e parë të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.









Tubimi Kombëtar (RN) ka fituar rreth 34% të pjesës kombëtare të votave, sipas sondazheve të daljes nga Ipsos, Ifop, OpinionWay dhe Elabe. Duke përbërë rreth 12 milionë vota, kjo ishte një rritje e ndjeshme e përqindjes së votave prej 18% në zgjedhjet e fundit parlamentare në 2022.

Duke folur pas mbylljes së qendrave të votimit, Le Pen tha se francezët “në një votim të qartë kanë treguar dëshirën e tyre për të kthyer faqen e shtatë viteve të presidencës përçmuese dhe gërryese” të Emmanuel Macron”.

Ajo tha se partia e saj tani shpresonte të arrinte atë që shihet si sfida ende e madhe për të rritur 88 vendet e saj aktuale në parlament, me një shumicë absolute prej 289 vendesh.

Nëse kjo ndodh në raundin e dytë vendimtar të të dielës së ardhshme, do të jetë hera e parë në historinë franceze që një parti e ekstremit të djathtë fiton zgjedhjet parlamentare dhe formon një qeveri. Në atë skenar, Macron do të duhet të ndajë pushtetin.

RN po ashtu mund të fitojë numrin më të madh të vendeve, por mund të mos arrijë një shumicë absolute. Macron më pas mund ta gjejë veten me një parlament të varur të paaftë për të prodhuar një shumicë të qëndrueshme për të qeverisur ekonominë e dytë më të madhe të BE-së dhe fuqinë e saj më të lartë ushtarake.

Fronti i Ri Popullor, një koalicion i krahut të majtë që u formua në përpjekje për të frenuar të djathtën ekstreme, mendohej se kishte marrë rreth 29% të votave.

“Kemi një javë për të ndaluar ardhjen në pushtet të së djathtës ekstreme, të gjithë progresistët dhe humanistët … duhet të mobilizohen pas Frontit të Ri Popullor,” tha Clémentine Autain nga partia e majtë La France Insoumise përpara garës së raundit të dytë zgjedhor javën e ardhshme.

Aleanca centriste e Macron rezultoi keq, me sondazhet që tregonin se kishte fituar midis 20.5% dhe 23% të votave. Ishte grupimi më i madh në parlament, por tani mund të humbiste më shumë se gjysmën e vendeve të tij dhe të zbriste në vendin e tretë.

Përqindja e votave kombëtare tregon prirjen e gjerë të votimit, por nuk parashikon përbërjen e saktë të parlamentit prej 577 vendesh, i cili do të bëhet i qartë vetëm në raundin përfundimtar më 7 korrik. Shumica e zonave zgjedhore tani do të shkojnë në balotazh.

Pjesëmarrja prej më shumë se 69% ishte më e larta në pothuajse 40 vjet në një vend gjithnjë e më të polarizuar, ku Macron kishte thënë se një fitore ose nga e djathta ekstreme ose nga e majta e fortë mund të çonte në “luftë civile” në Francë.

Për dekada me radhë, partia Fronti Kombëtar, e bashkëthemeluar nga babai i Le Pen, Jean-Marie Le Pen, u konsiderua si një rrezik për demokracinë që promovonte pikëpamje raciste, antisemitike dhe anti-myslimane. Politikanët e qendrës dhe të majtë u përpoqën t’u kujtonin votuesve historinë e partisë 52-vjeçare, e cila në fillim përfshinte në radhët e saj ish-anëtarë të një njësie ushtarake Waffen-SS nën komandën naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore. Por partia e riemërtuar u rrit pas përpjekjeve shumëvjeçare të Marine Le Pen për marrëdhëniet me publikun për të normalizuar politikat e saj dhe për të detoksifikuar imazhin e saj.

Partia kundër imigracionit, megjithatë, ka mbajtur doktrinën e saj tradicionale të njohur dikur si “Franca për francezët”, ose “preferenca kombëtare”, të cilën e ka riemëruar “prioritet kombëtar”. Kjo do të thotë që qytetarëve francezë, nëse RN do të ishte në pushtet, do t’u jepej përparësi ndaj joshtetasve për punë, asistencë sociale dhe strehim.

Partia është zotuar të ndalojë shtetasit e shtetësi të dyfishtë nga disa punë strategjike shtetërore në Francë. Ajo dëshiron të heqë të drejtat e kombësisë për fëmijët e lindur dhe rritur në Francë nga prindër të huaj.

Macron habiti qeverinë dhe mbështetësit e tij me vendimin e tij këtë muaj për të shpërndarë parlamentin dhe për të thirrur zgjedhje të parakohshme pasi grupimi i tij qendror, pro-evropian u godit nga RN kundër imigracionit në zgjedhjet e BE-së. Ai argumentoi se po e thërriste votimin për të “qartësuar” peizazhin politik francez.