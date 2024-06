E rëndë në Velipojë, 33-vjeçari kërcënon me armë kuzhinierin pas sherrit. Shpallet në kërkim i riu

Një konflikt me armë zjarri është parandaluar në Velipojë, në një lokal në fshatin Pulaj-Plazh, pas një sherri mes tre të rinjsh në një lokal.









Policia bën me dije se një 33-vjeçar me inicialet E. I., banues në Shkodër, ka kanosur me armë zjarri pistoletë kuzhinierin e një lokali, pasi ky i fundit ishte konfliktuar më parë me kamarierin, shtetasin me iniciale E.H., 20-vjeç.

“Nga veprimet e shpejta rezultoi se në lokalin me administrator shtetasin E. F., kishte ndodhur një konflikt i çastit mes shtetasve E. H., 20 vjeç, kamarier i lokalit dhe shtetasit A. F., 33 vjeç, banues në Vaun e Dejës, kuzhinier i lokalit. Në konflikt ishte përfshirë dhe shtetasi E. I., 33 vjeç, banues në Shkodër, i cili kishte kanosur me armë zjarri pistoletë kuzhinierin e lokalit, shtetasin A. F”, njofton policia.

Sakaq, sipas bluve, 33-vjeçari kur ka parë shërbimet e Policisë që po afroheshin te lokali, ka hedhur armën dhe është larguar me shpejtësi, ndërkohë që vijon puna për kapjen dhe arrestimin e tij.

Njoftmi i policisë

Velipojë/Ndërhyrja e Policisë parandaloi përshkallzimin e mëtejshëm të një konflikti me armë zjarri

Sekuestrohet në cilësinë e provës materiale arma e zjarrit pistoletë.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë vijon veprimet hetimore për sqarimin dhe dokumentimin e plotë ligjor të rastit.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.