Anglia ishte një minutë larg mbylljes me turp të aventurës në Euro 2024, por në limitet e ndeshjes, falë një eurogoli me roveshatë të Bellingham,britanikët barazuan ndeshjen ndaj Sllovakisë dhe në fund fituan pas kohës shtesë me rezultatin 2-1.









Ishte kapiteni Herri Kejn ai që shënoi golin e fitores.

Lojtari më i mirë i ndeshjes nga UEFA u zgjodh Xhud Bellingham, i cili falë golit me roveshatë, i hapi rrugë kualifikimit dramatik të “3 Luanëve”.

