Si të shmangni kafshimin e gjarprit? Ja çfarë duhet të kini kujdes dhe hapat që ndiqen nëse ju pickojnë

Për disa vera është një mundësi për pushim dhe relaksim, por ka edhe nga ata që pëlqejnë t’i kalojnë pushimet në mënyrë aktive, rekreative, në natyrë, shëtitje, alpinizëm… Në këtë rast ka rreziqe, mes tyre janë – gjarpërinjtë.









Si të shmangni kafshimin e gjarprit në natyrë? Ja disa këshilla nga ekspertët…

Shmangni barin e gjatë.

Shumë gjarpërinj pëlqejnë të fshihen në zona me bar, ku nuk mund t’i shihni mirë. Kjo është arsyeja pse është më mirë t’i përmbaheni rrugës së rrahur, në mënyrë që të shihni qartë se ku po ecni. Sigurisht, kjo nuk do të thotë që gjarpërinjtë nuk mund të gjenden jashtë zonave me bar, ndaj bëni kujdes… Kur të mbërrini në një zonë të re, pyesni për gjarpërinjtë lokalë – a ka ndonjë, si janë, sa të rrezikshëm janë, ku janë?

Shmangni vrimat.

Vrimat e ndryshme janë vendet e preferuara të gjarpërinjve – domethënë një vend ku nuk dëshironi të fusni këmbët tuaja, për shembull, kur ngjiteni në shkëmbinj ose eksploroni shpella.

Gjarpërinjtë gjithashtu mund të ngjiten në pemë.

Mos harroni se gjarpërinjtë nuk janë të lidhur në tokë, por gjithashtu mund të ngjiten edhe në pemë. Ata nuk janë aq të aftë sa ketrat, por janë mjaft të mirë për t’u ngjitur në një pemë apo diçka tjetër. Pra, nuk është e pamundur të gjendesh para një gjarpri ballë për ballë…

Edhe gjarpërinjtë e ngordhur pickojnë.

Nëse gjeni një gjarpër të ngordhur dhe dëshironi ta merrni për ndonjë arsye, jini të kujdesshëm. Gjarpërinjtë që kanë ngordhur së fundmi kanë ende reflekse, madje mund edhe t’ju kafshojnë. Përveç kësaj, gjarpërinjtë e gjallë dinë mjaft mirë të shtiren si të ngordhur, kështu që më mirë është t’i lini vetëm.

Gjithashtu, kini kujdes se ku do të rrini për kamping

Gjarpërinjtë janë kafshë nate, prandaj kini kujdes se ku vendosni çadrën tuaj. Shmangni territoret e “gjarpërinjve”, si bari i gjatë, shkëmbinjtë, pemët apo degët e mëdha… Kur flini, mbyllni çadrën dhe vendosni këpucët tuaja brenda, mos i lini jashtë. Kur t’i ktheni ato, tundini ato për të parë nëse gjarpri u fut në to.

Vishni këpucë të forta dhe pantallona të gjata.

Gjarpërinjtë mund të shpojnë materiale të holla me dhëmbët e tyre. Mos ecni zbathur ose me pantallona të shkurtra në zona të patrazuara.

Si të veproni nëse kafshoheni nga gjarpri

Nëse ju kafshon gjarpri, është e rëndësishme të qëndroni të qetë dhe të përqendruar, të mos ikni apo paniku, sepse kështu helmi do të përhapet më shpejt në trup. Nëse e kemi kuptuar se bëhet fjalë për një kafshë helmuese, personi që është kafshuar nga gjarpri duhet të dërgohet fillimisht në institucionin më të afërt shëndetësor ose të telefononi Shërbimin e Urgjencës.

Për të marrë antidotin, dora duhet të vendoset në nivelin e zemrës dhe këmba të ngrihet, gjë që mund të zvogëlojë ënjtjen. Hiqni unazat dhe orën para se gjymtyrët të fryhen.

Mbuloni vendin e kafshimit me një fashë të pastër dhe të thatë.

Në rast kafshimi, mos prisni që të shfaqen simptomat, por kërkoni menjëherë kujdes mjekësor. Mos vendosni fashë sepse pengon rrjedhjen e gjakut dhe mund të shkaktojë nekrozë. Mos e prisni plagën me thikë ose mos e prisni në asnjë mënyrë, mos u përpiqni të thithni helmin.