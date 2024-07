LIVE PORTUGALI-SLLOVENI/ Kërkohet një rival për Francën, nis dueli për biletën e çerekfinales

Portugalia do të përballet kundër Sllovenisë, takim i vlefshëm për fazën e 1/8-ave të Kampionatit Europian 2024.









Portugezët arritën të kualifikoheshin pasi u renditën të parët në Grupin F, duke grumbulluar në total 6 pikë. Fitoret kundër Çekisë dhe Turqisë respektivisht 2-1 dhe 0-3, ishin të mjaftueshme për Ronaldon me shokë që ta mbyllin fazën e grupeve si kryesues të grupit të tyre. Gjë që duhet përmendur është se në takimin e fundit, portugezët u “thyen” nga Gjeorgjia duke marrë një humbje me shifrat 2-0, por që nuk i lëkundën pozitat e tyre, pasi e kishin sigurua që në ndeshjen e dytë kreun e grupit. Megjithatë, sot portugezëve nuk do t’i lejohet as gabimi më i vogël, duke marrë parasysh që në letër, janë ekipi favorit për të kaluar më tej.

Sllovenia nga ana tjetër, e siguroi kualifikimin pasi u rëndit si ndër të tretat më të mira të të gjithë grupeve të Europianit. Ata arritën të koleksiononin 3 pikë, falë 3 barazimeve me Danimarkën, Anglinë dhe Serbinë, por që ishin të mjaftueshme për të kaluar më tej. Sllovenët i kanë shpresat e tyre te numri 1 i portës, Jan Oblak, por edhe te lojtarë të tjerë premtues si Benjamin Sheshko. Ata synojnë të shkruajnë historinë sonte dhe të kualifikohen për në çerekfinale.

LIVE PORTUGALI-SLLOVENI 0-0

NGJARJET KRYESORE

1’ Nis dueli.

FORMACIONET ZYRTARE

PORTUGALIA: Diogo Kosta, Zhoao Kanselo, Ruben Dias, Pepe, Nunjo Mendesh, Palinja, Vitinja, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo.

Trajner: Roberto Martinez

SLLOVENIA: Oblak, Karniçnik, Drkusiç, Bizhol, Balkovec, Stojanoviç, Gnezda Çerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Seshko.

Trajner: Matjazh Kek

SONI SALIHI-PANORAMASPORT.AL