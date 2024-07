Përballja më emocionuese e fazës së 1/8-ave, mësoni formacionet zyrtare të takimit Francë-Belgjikë

Franca do të përballet me Belgjikën në orën 18:00 në stadiumin e Dyseldorfit, takim i vlefshëm për fazën e 1/8-ave të Kampionatit Europian 2024.









“Gjelat” arritën të siguronin kualifikimin duke u renditur në vendin e dytë të Grupit D, me 5 pikë të grumbulluara në total. Francezët arritën të merrnin një fitore me Austrinë dhe dy barazime me Holandën dhe Poloninë. Në fakt, Franca tregoi shumë probleme gjatë fazës në grupe, dhe arriti të shënoi vetëm 2 gola, duke shtuar këtu që asnjëri nga ata nuk ishte me një aksion të rrjedhshëm që të finalizohej nga lojtarët e tyre. Sot ata duan t’i tregojnë botës se pse quhen pretendentët kryesorë për fitimin e trofeut, por si fillim duhet të mundin “fqinjët” e tyre.

Belgjika nga ana tjetër, ka një rrugëtim pothuajse të njëjtë me kundërshtarët e sotshëm të tyre. Ata arritën të kualifikoheshin duke siguruar vendin e dytë të Grupit E, me 4 pikë të grumbulluara në total. Belgët morën një fitore me Rumaninë, një humbje me Sllovakinë dhe një barazim me Ukrainën. Të gjitha skuadrat në grupin e tyre e mbyllën me pikë të barabarta, por belgët patën fatin që nëpërmjet kombinimeve të dalin të dytët. Një formë tmerrësisht e keqe nga ana e tyre në këto 3 përballje të para, ku duket sikur kapiteni i tyre, Kevin De Bryjne, po e merr ekipin “zvarrë” që të mund të fitojnë. Askush nuk e sheh më si pretendente këtë kombëtare, ndryshe nga vitet e tjera që kanë qenë të barabarta me emrat “big” të Europës. Sot do të jetë prova vendimtarë që të tregojnë se sa vlejnë në të vërtetë.

REZULTATI LIVE | FRANCË-BELGJIKË 0-0

NGJARJET KRYESORE

1′ Starton takimi në Dyseldorf.

FORMACIONET ZYRTARE

FRANCA (4-3-1-2): Menja; Hernandez, Saliba, Upamekano, Kunde; Tçuameni, Kante, Rabio; Grizman; Mbape, Turam | Trajner: Didier Deshamp

BELGJIKA (4-3-3): Kastils; Theate, Vertonghen, Faes, Kastanje; Karrasko, Onana, De Bryjn; Doku, Lukaku, Openda | Trajner: Domeniko Tedesko

