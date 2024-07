“Thellësisht të pikëlluar për ndarjen nga jeta të Ismail Kadaresë”- Ambasada Amerikane: Vepra e tij ka krijuar ura midis Shqipërisë dhe botë

Ambasada Amerikane në Tiranë ka reaguar pas ndarjes nga jeta të shkrimtarit Ismail Kadare.









“Jemi thellësisht të pikëlluar për ndarjen nga jeta të Ismail Kadaresë, letërsia e të cilit frymëzon lexues në mbarë botën. Kujtojmë me kënaqësi që Ambasada e SHBA nderoi Kadarenë me Çmimin Ndërkombëtar Neustadt për Letërsinë në vitin 2020.

Vepra e tij ka krijuar ura midis Shqipërisë dhe botës dhe trashëgimia e tij do të jetojë si një dëshmi e gjeniut të tij në letra. Mendimet tona janë me familjen e tij, me të dashurit e tij dhe me popullin shqiptar”, shkruan Ambasada Amerikane.