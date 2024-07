Thyen rekordin e Ksavit! N’Golo Kante i pazëvedësueshëm, Franca nuk humbet asnjëherë me të në fushë

Franca mori një tjetër fitore ditën e sotme, pasi arriti të mposht Belgjikën me rezultatin final 1-0 dhe preu biletën për në çerekfinalet e Kampionatit Europian.









Një nga lojtarët më të spikatur në fushën e lojës ishte padyshim N’Golo Kante, i cili theu një tjetër rekord. Mesfushori bëhet lojtari me më shumë ndeshje pa humbje në historinë e Kampionatit Europian. Francezi numëron 12 ndeshje pa humbje, duke korrur 7 fitore dhe 5 barazime. Rekordi i mëparshëm u mbajt nga Ksavi kur luante si “pyka” kryesore e mesfushës së Spanjës.

Gjithashtu Kante then edhe një rekord tjetër. Ai bëhet lojtari me më shumë ndeshje radhazi pa humbje në kompeticione të mëdha, me 19 të tillë, 13 fitore dhe 5 barazime.

SONI SALIHI-PANORAMASPORT.AL