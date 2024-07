Dhimbjet e stomakut/ Ja çfarë duhet të konsumoni dhe cilat ushqime duhen shmangur

Dhimbjet e stomakut mund të godasin për shume arsye. Por në kohët me ndryshime të mprehta të temperaturave ato bëhen më të shpeshta dhe më të rënda.

Arsyet janë nga më të ndryshmet dhe kalojnë nga helmimi ushqimore dhe deri tek problemet kronike.









Problemet kalojnë pas disa ditëve por dhimbjet janë vërtet të padurueshme.

Dhimbjet e kokës, diarreja, të vjella dhe shenja të tjera klasike të gripit të stomakut sjellin shqetësime serioze.

Çfarë duhet të konsumoni?

Nuk është e lehtë të konsumoni ushqim kur keni të bëni me një stomak të prishur apo të pezmatuar. Por ka disa ushqime të këshilluara. Xhenxhefili është shkencërisht i provuar si mirëbërës.

Xhenxhefili dhe rrënjët e turmerikut, i cili është anëtar i familjes së xhenxhefilit, janë provuar të jenë anti-inflamatorë, thonë shkencëtarët e sëmundjeve të tretjes.

Të dyja produktet janë rrënjë.

Harroni pijet e shijshme me aromë xhenxhefili, të cilat përmbajnë sasi të të vogël të xhenxhefilit të vërtetë.

Pini çaj të zier me xhenxhefil ose turmerik, këshillojnë ekspertët mjekësorë.

Dy-tre centimetra rrënjë të qëruara xhenxhefili të ziera në 300 ml ujë janë zgjidhje. Këshillohet ta pini 4-5 herë në ditë derisa të kaloni problemet e para.

Shumica e njerëzve të prekur nga stomaku i prishur e kanë të pamundur të konsumojnë ushqim. Por pirja e lëngjeve është një ide shumë e mirë, thonë specialistët gastroenterologë.

Humbja e substancave ushqyese

Për shkak se keni humbur shumë nga kripërat minerale, vitaminat dhe ushqyesit esencialë gjatë problemeve, është e rëndësishme që të plotësoni elektrolitët e trupit tuaj, dmth kripërat, por edhe kaliumin, glukozën ose sheqerin.

Lëngu i holluar i domates është shumë i mirë, kryesisht për shkak se është i kripur dhe rimbush mineralet e humbura, thonë ekspertët e cituar nga AgroWeb.org.

Pasi të keni ndaluar të vjellat dhe stomaku juaj ndihet pak më mirë, ju nevojitet të hani. Por mos u ulni të konsumoni një vakt vërtet të plotë.

Konsumoni nga fare pak ushqim por shpesh gjatë ditës.

Ushqimet më të mira për të filluar janë bananet, orizi i bardhë, pure mollësh dhe bukë të thekur.

Por ushqimet si këto janë zgjedhje të mira. Kjo sepse sa më rëndë të punojë stomaku juaj për të tretur diçka, aq më shumë ka gjasa të mbingarkohet.

Ushqimet që janë të lehta për trupin për t’u tretur janë zgjidhje.

Karbohidratet e thjeshta dhe me përmbajtje minimale të kalorive janë më të mira për trejtjen në krahasim me drithërat dhe zarzavate me gjethe që mund të vijojnë të shkaktojnë dhimbje stomaku.

Cilat ushqime duhen shmangur?

Ka shumë ushqime që duhet të shmangni. Harroni nënproduktet e qumështit, përveç kosit të shtëpisë, sepse një stomak i prishur ka të ngjarë të ketë probleme në tretjen dhe thithjen e laktozës.

Edhe në ditët ose javët pasi të keni marrë veten, mund të përjetoni një periudhë të përkohshme të intolerancës ndaj laktozës, ndërkohë që tretja juaj rimëkëmbet, thonë ekspertët.

Gjithashtu, mos përdorni ushqime me yndyrë të lartë si arrat, vajrat dhe avokado, gatimet me erëza, alkool dhe kafen.

Të gjitha këto mund të përkeqësojnë shërimin e stomakut, thonë gastroenterologët dhe profesorët e mjekësisë dhe të ushqyerit në Universitetin Tufts./AgroWeb.org