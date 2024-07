Ligji i ndalon ushtrimin e një detyre publike, KQZ-ja do shqyrtojë të enjten mandatin e Fredi Beleri si kryebashkiak i Himarës

Komisioneri Qendror i Zgjedhjeve do të shqyrtojë ditën e nesërme, më 4 korrik 2024, mandatin si kryetar i Bashkisë së Himarës të Fredi Belerit, eurodeputetit grek i cili ndodhet në burg për korrupsionin e bërë kundrejt votave përpara se të merrte postin si kryebashkiak.









Përmes një njoftim nga KQZ-ja, mësohet se shqyrtimi i mandatit të tij do të bëhet në orën 11:00.

Vlefshmëria e mandatit të Belerit do të shqyrtohet nga:

Pavlina Docaj – Shef sektori, Subjekteve Zgjedhore dhe Dekriminalizimit

Jona Josifi – Drejtoria e Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit

Madalena Koja – Drejtoria e Ligjshmërisë

Majlinda Çelmeta – Sekretar i Përgjithshëm (Në mungesë dhe me urdhër)

Kujtojmë se ka qenë kreu i FRESSH, Eugen Likaj, ai i cili i ka kërkuar KQZ-së zgjedhje të parakohshme për postin e Kryetarit të Bashkisë Himarë.

Likaj ka dërguar një letër zyrtare KQZ-së më 26 qershor 2024, duke parashtruar se Beleri është një person i cili nuk mund të ushtrojë funksionin publik të kryetarit të Bashkisë, për shkak të vendimit të prerë të prerë të Apelit. Kështu kreu i FRESSH, kërkoi të shpallet pavlefshmëria e mandatit të Belerit, bazuar në dispozitat ligjore të Kodit Zgjedhor.

Ndaj, për shkak të dënimit të Belerit, u kërkua nga Likaj në KQZ, që kjo e fundit të përfundojë mandatin e kryetarit të zgjedhur të bashkisë, i cili është nën akuzat e korrupsionit, e të organizohen zgjedhjet e reja të parakohshme për Kryetarin e Bashkisë Himarë.

Dokumenti i dërguar nga kreu i FRESSH, Eugen Likaj

Projektvendimi

RELACION

PËR

VENDIMIN

PËR

SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË SË MANDATIT TË KRYETARIT TË BASHKISË HIMARË, QARKU VLORË, Z. DHIONISIOS (ALFRED) PETRO BELERI,

PROPOZUAR NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR KOALICIONI “BASHKË FITOJMË”,

PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 14 MAJ

2023

VENDIM

PËR SHQYRTIMIN E VLEFSHMËRISË SË MANDATIT TË KRYETARIT TË BASHKISË HIMARË, Z. DHIONISIOS (ALFRED) PETRO BELERI, PROPOZUAR NGA SUBJEKTI ZGJEDHOR KOALICIONI “BASHKË FITOJMË”, PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 14 MAJ 2023

Sot në datën 2024, unë, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, në seancë publike shqyrtova çështjen me:

Objekt: Shqyrtimin e vlefshmërisë së mandatit të Kryetarit të Bashkisë Himarë, z. Dhionisios (Alfred) Petro Beleri, propozuar nga subjekti zgjedhor koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Palë të interesuara: Z. Eugen Likaj, Tiranë

Dhionisios (Alfred) Petro Beleri, kryetar i Bashkisë Himarë, qarku

Vlorë, i propozuar nga subjekti zgjedhor koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.

V E N D O S:

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve

Ilirjan CELIBASHI