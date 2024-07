Fukarallëk – Maskarallëk apo Varfëria – Fisnikëria?

Imagjinoni pak kur shkrimtarët e mendimtarët e sotëm, të lexohen pas 100 vjetësh. Do të duken si 200 vjeçarë sepse do të ngatërrohen me ata të fillimshekullit 20, për shkak të ngjashmërisë si dy pika uji të realiteteve. E rrezikshme do të ishte imagjinata se edhe pas 100 vjetësh, këta të sotmit dhe ata të fillimshekullit 20, do të vijonin të lexoheshin si alibi dhe justifikim për dëshpërimin dhe mosbërjen e këtij vendi.

U bënë shumë vite që qëmtoj brenda meje te gjitha Pse-të që më vërshojnë kur ballafaqohem me zymtësinë mbytëse me të cilën takohem çdo ditë në këtë vendin tonë të varfër.

Nuk po them se janë të gjitha kështu. Po them se mbizotërohen nga kjo natyrë.

Këdo e ngado që të pyesësh nëpër Shqipëri, se përse janë gjërat kështu si janë, të gjithë e gjithkund do të të përgjigjen: Fukarallëk – Maskarallëk.

A thua se ne jemi kombi më i vuajtur e më i varfër i botës gjatë gjithë historisë, që kur Abrahami u bë babai i kombeve…

E vërteta është se ne shqiptarët me gjithë historinë tonë plot tragjedi e udhëkryqe madhore, nuk jemi as kombi më i vuajtur e as më i varfër i globit e i kohërave.

Andaj unë nuk e kuptoj dot këtë kulturën tonë kaq ankimtare e kaq qaramane.

Ne fshihemi kaq shumë pas varfërisë saqë edhe poshtërsitë tona, edhe shitjen e votës, zhbërjen e dinjitetit, çdo djallëzi e skuthëri që bëjmë, i quajmë si natyrale, duke qenë se burojnë nga skamnia jonë.

Fukarallëk – Maskarallëk themi e nuk lëmë gjë të ligë a të zezë pa bërë, pa pranuar, e pa justifikuar.

Teksa dëgjoj e reflektoj mbi këtë filozofi diabolike kombëtare, më kujtohet se Andaluzia ka qene zona më e varfër e Spanjës, por pikërisht në ditët e saj më të zymta i solli si trashëgimi kulturore botës, muzikën dhe kërcimin më të gëzueshëm, që ne e njohim si Flamengo.

Para pak ditësh lexova një histori frymëzuese për një fis etiopian.

I moçmi i fisit duke iu rrëfyer një studiuesi amerikan, i thotë : “Ne jemi njerëzit më të varfër në botë sepse jetojmë veç me shkretëtirën dhe asgjë. Por edhe jemi njerëzit më të gëzuar në botë, sepse i gëzohemi njëri-tjetrit, të parëve tanë, qiellit dhe tokës, yjeve dhe Zotit, jetës, dashurisë dhe fëmijëve tanë. Ne as i zemërohemi, as e mallkojmë dhe as i ankohemi varfërisë sonë. Ne besojmë se sa jemi gjallë, këngët tona shkojnë lart në qiej. Kur vdesim, shpirtrat tanë u bashkohen këngëve tona që kemi kënduar sa kemi qenë në jetë. Çfarë shkon lart në qiej zbret si fat mbi fëmijët, nipërit e stërnipërit tanë, mbi të nesërmen. Kur këngët tona dhe shpirtrat tanë shkojnë lart në qiej me zemëratë, mllefe, vajtime, mallkime, pengje, lëngata e ankime, me të tilla ngopje na shprazen qiejt mbi fëmijët, nipërit, stërnipërit tanë dhe mbi të nesërmen. Kur këngët tona dhe shpirtrat tanë ngjiten në qiej plot gëzim e hare, është e sigurtë se mbi fëmijët, nipërit, stërnipërit tanë dhe mbi të nesërmen, do të bien veç bekime e mirësi. Ne nuk i shmangemi, zemërohemi, e as e mallkojmë, as ankohemi për varfërinë. Ne jetojmë nën parimin: Varfëria – Fisnikëria…”