Seria A ka zbuluar sot kalendarin e ndeshjeve për sezonin futbollistik 2024/2025.









Derbi i parë, Inter-Milan do të luhet në javën e 5-të dhe në po të njëjtën javë do të luhet edhe Juventus-Napoli.

Ndërsa Inter-Juventus do të luhet në raundin e 9-të dhe në të 13-ën është radha e Milan-Juventus.

Ndërsa javën e parë Interi do të përballet me Xhenoan në transfertë, Milani do të presë Torinon dhe Juventusi do të duelojë me Komon.

PANORAMASPORT.AL