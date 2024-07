Protesta kombëtare e opozitës, Berisha i bën thirrje qytetarëve: Të ngrihemi për zgjedhje të lira dhe qeveri teknike! Pa drejtësi nuk ka të ardhme!

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u ka bërë thirrje qytetarëve në mbarë vendin të bashkohen në protestën Kombëtare të opozitës ditën e nesërme më 11 korrik, para kryeministrisë.









Berisha ka ftuar çdo punonjës të administratës, çdo mjek, mësues, biznesmenë, fermerë e të rinj që të bashkohen në protestë kundër asaj të cilën ai e cilëson “drejtësi politike të narkoshtetit”.

Fjala e Sali Berishës

Nesër ftoj në shesh çdo punonjëse dhe punonjës të ndershëm të këtij vendi, që konstaton se si zyrat e shtetit janë shndërruar në zyrat e hajnisë të pamëshirë ndaj qytetarëve shqiptarë.

Që konstaton se shteti i drogës dhe i krimit është antishteti i vërtetë. Të bashkohen me ne në respekt të qytetarëve dhe vetes së tyre. I garantoj se administrata do ketë respektin e merituar. I garantoj se pensionistët do të kenë dyfishim të pensioneve dhe se do marrë fund keqtrajtimi dhe përçmimi i tyre me rrogat qesharake.

Garantoj mësues dhe nxënës se arsimi, shkollimi, cilësia do të jetë përparësia e të gjitha përparësive tona. Ftoj çdo mësuese dhe mësues të bashkohet me ne në këtë betejë për shpëtimin e arsimit, për shpëtimin e Shqipërisë.

Ftoj mjekët, infermierët, të bashkohen me ne kundër këtij regjimi që me vjedhjet, plaçkitjet që u bën fondeve të ilaçeve, fondeve të sterilizimit, fondeve të mjekimit, kryen krime monstruoze kundër njerëzimit.

Dhe pastaj gjen dhe shpall mjekë dhe infermierë, kriminelë për krime kundër njerëzimit. Bashkohuni me ne të ndryshojmë shëndetësinë tonë, t’i rikthejmë asaj dinjitetin, humanizmin, cilësinë që meritojnë shqiptarët.

Miqtë e mi, ftoj çdo biznesmen dhe biznesmene nesër të dalë me guxim në shesh sepse ne me ndryshimin që sjellim, duam t’i kthejmë biznesit konkurrencën e lirë.

Duam t’i kthejmë biznesit dinjitetin. Duam t’i përgjysmojmë atij barrën fiskale. Ndaj dhe mbyllni qepenat, derdhuni në shesh me qytetarët.

Thirrja ime është për çdo fermer shqiptar, bashkohuni nesër në sheshet dhe rrugët e Tiranës me ne, sepse nuk keni pasur kurrë pas hiperkolektivizimit, armik më të egër të qenies suaj, të suksesit tuaj, të fermave tuaja se regjimi i Edi Ramës.

Ju jeni dëshmitarë se si Ballkani i Hapur po rrënon çdo ditë prodhimet tuaja. Se si korrupsioni i qeveritarëve, i pushtetarëve lokalë po falimenton çdo ditë fermat tuaja. Se si po vjedh subvencionet tuaja.

Bashkohuni me ne në ditën e betimit të madh, në ditën e besës së madhe për shqiptarët, të ngrihemi si viganë për të ecur drejt zgjedhjeve të lira, drejt fitores së opozitës.

Thirrja ime sonte është për çdo polic të ndershëm, për çdo ushtarak të ndershëm dhe patriot, për të gjithë ata që janë jashtë detyre nesër, të bashkohen me ne në shesh se vendi i tyre, siguria e këtij vendi nga mafia më e rrezikshme në Europë është më e kërcënuar se kurrë.

Ndaj dhe me guxim, me vendosmëri, bashkohuni me qytetarët në betimin e tyre të madh për qeveri teknike dhe zgjedhje të lira.

Thirrja ime sonte është për çdo qytetar dhe qytetare që beson se pa drejtësi nuk ka liri dhe që beson se drejtësia e re e Edi Ramës është mungesa e drejtësisë për shqiptarët, është drejtësia politike e narkoshtetit.

Por pa drejtësi, të ardhme nuk ka. Pa drejtësi, ka vetëgjyqësi. Pa drejtësi, ka kaos, krim. Ndaj dhe të gjithë ata që besojnë tek ligji dhe drejtësia, nesër në shesh për të thënë fjalën e tyre.