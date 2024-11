Përfundojnë konsultimet mes President Begajt dhe krerët e partive të vogla, ja data e propozuar për zgjedhjet e ardhshme parlamentare

Ka përfunduar takimi midis Presidentit Bajram Begaj dhe krerët e partive të vogla, lidhur me përcaktimin të datës së zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025.









Kreu i PAA-së, Agron Duka, është shprehur se prej tyre është propozuar data 4 maj 2025, si dita për zgjedhjet parlamentare.

“Kushtetuta e përcakton 15 Prill- 15 maj, më e përshtatshme për ne është maji. Duke qenë se më 9 maj përflitet se ka një aktivitet të madh me pjesëmarrjen e kryeministrave evropianë, kjo mund të ndikojë në zgjedhje dhe mendojmë se data 11 maj është e papërshtatshme. Por ata që vendosin për datën dihet se kush janë. Pas përfundimit të konsultimeve, presidenti do shpalli datën me dekret”, tha Duka.

Në institucion ishin të pranishëm krerët e partive të vogla:

Agron Duka, kryetari i PAA-së

Vangjel Dule, kreu i PBDNJ-së

Dashamir Shehi, kryetari i Aleanca Progresiste LZHK-së

Fatmir Mediu, kreu i PR-së

Begaj do të ketë konsultime me partitë politike, në funksion të dekretit për datën e zgjedhjeve që të do të mbahen në 2025-ën.

Konsultimet me përfaqësues të Partisë së Lirisë, do të zhvillohen të enjten më 21 nëntor, ndërsa me Partinë Socialiste dhe me Partinë Demokratike, më datë 25 nëntor.