Rama deklaroi për mundësinë e mbylljes së TikTok në Shqipëri, Mërtiri: Aty ka dhunë, por është produkt i kulturës së gangsterit

Pedagogu i njohur, Ergys Mërtiri, është shprehur se materialet e platformës TikTok është produkt i një kulture të dhunshme, të cilësuar prej tij si prej 'gangsteri'.









I ftuar në studion e News 24, Mërtiri solli shembullin e kreut të Partisë së Lirisë, Ilir Meta, duke u shprehur “Marrim Ilir Metën, thotë unë jam gangster e të gjuaj në grusht dhe godas më të fortin. Edhe e thyen në mes. Tani, kjo lloj deklarate buron nga kjo kulturë, kultura e gangsterit, kultura e rrugaçit, kultura e horrit, banditit dhe të fortit.”

Sakaq, pedagogu shtoi se kryeministri ka pozuar me një reper, i cili bën këngë për trafik droge.

Deputetja Orjola Pampuri, për këtë gjë u shpreh “Ergys, por po të mos jesh i tillë, nuk bën. Edhe si politikan, duhet të jesh arrogant, duhet të jesh i dhunshëm sepse po të jesh i urtë, nuk bën. Kjo është kultura që po përçohet.”

Ergys Mërtiri: Ky fenomen nuk hapet vetëm nga adoleshentët, që Rama thotë TikTok-u. Është një dizaster kjo ideja e tiktokut. Sigurisht në TikTok ka dhunë, ka ekstremizëm, kam parë video që më kanë treguar të tjerët që kam thënë si nuk kanë shkuar të tjerët të vriten. A kupton, se me ato lloj të sharash nuk mbetet më gjë.

Ajo është produkt i kësaj kulture, edhe TikTok-u, edhe mënyra si përdoret TikTok. Problemi është, nga të dyja palët themi. Marrim Ilir Metën, thotë unë jam gangster e të gjuaj në grusht dhe godas më të fortin. Edhe e thyen në mes. Tani, kjo lloj deklarate buron nga kjo kulturë, kultura e gangsterit, kultura e rrugaçit, kultura e horrit, banditit dhe të fortit.

Edi Rama, pozon me repistë të cilët bëjnë këngë me trafik droge, me trafikantë drogash, të cilët thonë shes drogë, bëj biznes 100 kile.

