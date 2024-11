Do të mbushë 1 dekadë te Siti, Guardiola: Kam çdo gjë këtu, fokusi im të shtojmë trofetë

Pep Guardiola ka rinovuar kontratën me Mançester Sitin. Trajneri spanjoll do të vazhdojë me “Qytetarët” deri në vitin 2027, ndërsa kontrata e mëparshme i përfundonte në fundin e sezonit.









Pas rinovimit foli Guardiola, që do të mbushë 1 dekadë në krye të Sitit. Guardiola deklaroi:

“Mançester Siti nënkupton shumë për mua. Ky është sezoni im i nëntë këtu, kemi kaluar shumë momente të mrekullueshme bashkë. Kam me të vërtetë ndjenja të veçanta për këtë klub futbolli

Kjo është arsyeja përse jam i lumtur që po qëndroj dhe për dy vite të tjera. Falemindërit të gjithëve që vazhdoni të më besoni dhe mbështesni. Ka qenë gjithmonë një nder, një kënaqësi dhe privilegj të jem këtu.

E kam thënë shumë herë dhe më parë, por kam çdo gjë që një trajner mund të dëshirojë dhe e vlerësoj shumë. Shpresojmë që të shtojmë më shumë trofe me ato që kemi fituar tashmë. Ky do të jetë fokusi im”, u shpreh Guardiola.

