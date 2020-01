“Hakmarrja s’është zgjidhje”, Jonida dhe Romeo s’i ndahen njëri-tjetrit

Jonida Maliqi dhe Romeo Veshaj, pa varësisht se të ndarë, me anë të publikimeve të tyre në rrjete sociale tregojnë pak për marrëdhënien e tyre pas ndarjes. Duket se ish-çifti i njohur në “show bizz”, që u ndanë në mënyrë të papritur, ende e kanë në mendje njëritjetrin. Ndërsa Jonida Maliqi ka ndarë një postim me një personazh filmash, nga ana tjetër dhe Romeo nuk ka nguruar të shpërndajë të njëjtin personazh, duke treguar orën 9:09. Ndër të tjera, Jonida Maliqi ka shkruar në profilin e saj në “Instagram” se hakmarrja nuk është zgjidhje. “Hakmarrja nuk është zgjidhje. Ajo vetëm pengon të vazhdosh jetën. Ti ec përpara, sepse koha do të tregojë se gjithkush merr atë që meriton”, – shkruan Jonida Maliqi në një status në profilin e saj. A thua të jenë këto shenja ribashkimi mes Jonidës dhe Romeos.