Reforma Zgjedhore/ Zgjedhjet jo më në qershor, gjendet dakordësia për një nga propozimet e opozitës

Në mbledhjen e sotme të Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore duket se është rënë dakord për një nga propozimet e opozitës parlamentare.

Nga sa mësohet është pranuar propozimi që ka të bëjë lidhur me afatet e periudhave zgjedhore, ku zgjedhjet nuk do të mbahen më në muajin qershor. Mësoget se palët kanë rënë dakord për periudhën zgjedhore dhe afatet e propozuara janë 15 Prill-15 Maj dhe 15 Tetor – 15 Nëntor.

Kufizimi i periudhës zgjedhore, bëhet me synim mos dëmtimin e sezonit turistik.

Bëhet fjalë për një ndryshim, pasi aktualisht është Presidenti ai që cakton një nga dy të dielat e fundit të periudhës. Kësisoj kreu i shtetit gjatë kësaj kohe mund të caktojë, cilëndo nga të dielat.

Ndërkohë diskutimet janë duke vijuar për dy propozimet e tjera të opozitës sa i përket financimit të partive dhe kuotat gjinore.

PROPOZIMET E OPOZITËS

1. Financimi i partive

Opozita propozon një ligj që ul në minimum financimin privat të partive dhe eliminon korrupsionin

Ligji i propozuar nga opozita forcon rregullat e transparencës, verifikimit të financimit dhe sanksionet. Një ndër propozimet e opozitës është edhe përjashtimi i privatëve që financojnë partitë politike nga tenderat, koncesionet dhe kontratat publike. Në këtë mënyrë eleminohet mundësia e favorizimit të tyre të paligjshëm.

Opozita propozon që financimi nga privati të jetë sa gjysma e financimit nga shteti. Aktualisht, partitë lejohen të shpenzojnë sa 10 herë shuma e financimit publik. Psh. Kur ajo merr nga buxheti 30 milionë lekë, financimi privat do të jetë 15 milionë lekë dhe jo 300 milionë, siç është aktialisht. Ligji shton mekanizmat shtetërorë e kontrollit të shpenzimeve në fushatë, me qëllim eleminimin e përdorimit të parave të pista në zgjedhje. Propozimi është në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare.