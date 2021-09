Të ndjerët kurrë nuk vijnë në ëndrrat tona pa ndonjë arsye: Qe se çfarë përpiqen të na paralajmërojnë!

Edhe pse nuk janë më me ne, të dashurit që kanë ndërruar jetë nuk na braktisin kurrë





Shumica e njerëzve flasin për mënyrën se si u shfaqen ata në ëndrra, të cilat mund të jenë shumë realiste dhe të gjalla.

Ëndrrat e tilla njihen si – ëndrra të takimit, thotë dr. Patrick McNamara, transmeton Telegrafi.

Ëndrrat e tilla shpesh kanë tema të zakonshme:

– I ndjeri shfaqet ashtu siç është edhe në jetë, por disi është më i ri dhe më i shëndetshëm.

– Ai transmeton mesazh inkurajimi tek ai që e ëndërron atë, të tillë si “Unë jam mirë dhe jam akoma me ju”.

– Mesazhet e të ndjerit arrijnë më shumë në mënyrën telepatike ose psikike, sesa fjalët e shqiptuara.

– Ëndrra është më normale dhe më reale sesa bizare, çfarë mund të jenë ëndrrat klasike.

– Ëndrrat janë intensive, sikur i ndjeri të ketë ardhur vërtet për vizitë, ndërsa ai që ëndërron e kujton ëndrrën kur zgjohet.

– Ëndrra ndikon fuqishëm te një person, disa njerëz edhe i ndryshon.

– Pas një ëndrre të tillë pason njohja e asaj që është e drejtë dhe asaj që është e gabuar, ose një periudhë keqardhjeje ose përhapje pikëpamjesh shpirtërore.

Për popujt tradicionalë, ëndrrat e takimit ishin një provë mjaft bindëse se ekziston një botë shpirtërore dhe jetë pas vdekjes. Edhe në shoqërinë e sotme moderne, ëndrrat e tilla kanë një ndikim të rëndësishëm te të pikëlluarit.

Shumica ka pranuar se ëndrrat e takimit me ndjerët u kanë ndihmuar ta kalonin me sukses procesin e zisë dhe të vazhdonin me jetën.

Ka një numër arsyesh pse të ndjerët shfaqen në ëndërr:

– Ata duan të kërkojnë falje ose të zgjidhin ndonjë problem që kanë pasur gjatë jetës së tyre dhe që u ka mbetur i pazgjidhur.

– Ata ofrojnë udhëzime për ata që kanë mbetur në jetë, mbrojtjen e tyre ose duan t’i paralajmërojnë për diçka.

– Ata duan të ngushëllojnë ata që pikëllohen për ta dhe t’u thonë se gjithçka është në rregull me ta dhe se ata tani janë “në botën tjetër”.

– Ata kanë një mesazh për këdo që i ëndërron.

– Ata duan t’u tregojnë të dashurve të tyre se ka jetë pas vdekjes.