VIDEO virale e robotit rus të armatosur alarmon rrjetin

A e keni parë katalizatorin e makthit kolektiv që po qarkullon aktualisht në internet?









Frika është e lidhur me një video e cila tregon një ‘qen’ robot i cili qëllon në mënyrë tërësisht të pavarur me mitraloz!

Sipas analistëve ka edhe lajme të mira, dhe të këqija.

Ndoshta kjo është thjesht një lodër e rrezikshme e ndërtuar nga një djalosh rus i apasionuar pas teknologjisë.

Pasi u bë virale, videoja është gjurmuar nga mediat online dhe autori i saj u konfirmua të jetë themeluesi i kompanisë ruse Hoverbike të quajtur Alexander Atamanov, i cili e ngarkoi videon në Youtube dhe Facebook që në mars të këtij viti – duke e titulluar atë ‘Gun-Dog Bot’ ose ‘Arma Qen-Robot’.

Duke hetuar më tej në faqen e tij në Facebook, Atamanov duket se zbavitet duke luajtur me pajisje ushtarake si APC dhe helikopterë luftarak.

Por, sipas Sean Hollister, senior-editor për agjencinë e lajmeve The Verge, ky nuk është as rasti i parë dhe as nuk do të jetë i fundit, ndaj interneti nuk ka pse preokupohet apo alarmohet deri në këtë pikë.

Sipas Hollister, Atamanov duket si një djalosh rus i apasionuar pas armëve, por ky qen nuk është gjëkundi gati për luftë.

Ama, gazetari amerikan i ka disa paralajmërime që e meritojnë realisht frikën tonë.

“Për mendimin tim, ky robot nuk ka aspak gjasa të ndiqet seriozisht si një armë për luftë. Unë e kuptoj nëse një video e një qeni që gjuan me një armë plotësisht automatike ju tremb.

Megjithatë, një moment më i mirë për të filluar të shqetësoheshit mund të kishte qenë tetori i vitit të kaluar, kur një kompani në të vërtetë publikoi një ‘qen robot’ me armë, i cili është ndërtuar qëllimisht për këtë detyrë.

Një moment tjetër kur mund të ishit shqetësuar, ishte kur shtatorin e kaluar u zbulua se shkencëtari kryesor bërthamor i Iranit u vra nga një robot vrasës që kontrollohej nga një snajper mbi 1600 km larg.

Apo prilli i kaluar, kur ushtria franceze filloi testimin e qenit robot Spot të Boston Dynamics në skenarë luftimi, pa dyshim pa ndonjë armë të dukshme të montuar mbi shpinë, por shumë më fatal.

Ose ndonjë nga rastet kur kemi parë robotë të vegjël pa këmbë qeni – si të themi, dronët e vegjël – të pajisur me armatim. Bota gradualisht po arrin të kuptojë se teknologjia me të vërtetë ekziston për t’i kthyer robotët në armë vdekjeprurëse, dhe mendimi vërtet i frikshëm është se ata mund të fillojnë të vrasin në mënyrë autonome, nëse nuk kanë filluar deri tani. Duket pothuajse e pashmangshme në këtë pikë, qen apo jo,” – thotë Hollister.

Dhe kjo vërtetë është e frikshme…/Euronews.al