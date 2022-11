James Bond/ Cili aktor është favorit absolut për të pasuar Daniel Craig

Aaron Taylor-Johnson konsiderohet zëvendësuesi më i mundshëm i Daniel Craig në filmin e ri popullor të James Bond.

Informacioni doli në dritë pasi aktori thuhet se së fundmi mori pjesë në një audicion top-sekret për rolin e lakmuar të 007. Taylor-Johnson, 32 vjeç, thuhet se i ka lënë përshtypje producentit të audicionit Barbara Broccoli gjatë takimit të fundit në Pinewood Studios.

Misteri rreth asaj se cili mashkull do të luajë në filmat e ardhshëm të 007, dhe spekulimet se kë do ta shohë publiku si protagonistin e ardhshëm, ka preokupuar prej kohësh mediat. Fakti që Aaron Taylor-Johnson e bëri këtë test është informacioni i parë i besueshëm që dëshiron që një burrë t’i afrohet kaq shumë James Bond.

Aaron Taylor-Johnson is surprise frontrunner to become next James Bond https://t.co/r3D9avLlkM

