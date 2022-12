“Përdori cilësimet e privatësisë që mashtruan fëmijët!”- Mashtroi financiarisht përdoruesit, Fortnite do të paguajë dëmshpërblim

Prodhuesi i videolojës të njohur Fortnite ka rënë dakord të paguajë 520 milionë dollarë për të zgjidhur pretendimet nga rregullatorët amerikanë se ajo ka shkelur ligjet e privatësisë së fëmijëve dhe ka mashtruar përdoruesit për të bërë blerje.









Komisioni Federal i Tregtisë (FTC) tha se firma mashtroi lojtarët me “faqe mashtruese” që mund të shkaktonin blerje ndërsa loja ishte e ngarkuar.

Ai gjithashtu e akuzoi atë për përdorimin e cilësimeve të paracaktuara “thyerje të privatësisë”.

Epic Games fajësoi “dizenjot e kaluara”.

“Asnjë zhvillues nuk krijon një lojë me qëllimin që të përfundojë këtu. Ne e pranuam këtë marrëveshje sepse duam që Epic të jetë në krye të mbrojtjes së konsumatorëve dhe të ofrojë përvojën më të mirë për lojtarët tanë”. Deklaroi Epic Games.

Fortnite, një lojë Battle Royale që u bë një sensacion global pas lançimit të saj në 2017, ka më shumë se 400 milionë lojtarë në mbarë botën. Loja është përgjithësisht falas për t’u shkarkuar, por fiton para nga blerjet në lojë të artikujve të tillë si kostumet dhe lëvizjet e kërcimit.

FTC tha se loja, e cila përputhet me të huajt në mbarë botën për beteja interaktive, kishte për qëllim fëmijët dhe adoleshentët, por pavarësisht kësaj, zhvilluesit e saj nuk arritën të respektonin rregullat në lidhje me pëlqimin prindëror, edhe pasi bënë ndryshime për të adresuar shqetësimet e brendshme dhe publike.

“Siç vërejnë ankesat tona, Epic përdori cilësimet e paracaktuara të privatësisë dhe faqet mashtruese që mashtruan përdoruesit e Fortnite, duke përfshirë adoleshentët dhe fëmijët,” tha kryetarja e FTC Lina Khan.

“Mbrojtja e publikut, dhe veçanërisht e fëmijëve, nga thyerja e privatësisë në internet dhe modelet e errëta është një përparësi kryesore për komisionin, dhe këto veprime të zbatimit i bëjnë të qartë bizneseve se FTC po godet këto praktika të paligjshme.”

FTC tha që Epic do të paguante 275 milionë dollarë – një dënim rekord për mbikëqyrësin e konsumatorit – për të zgjidhur pretendimet që grumbulloi të dhëna për fëmijët dhe adoleshentët pa pëlqimin e prindërve dhe ekspozoi fëmijët dhe adoleshentët ndaj ngacmimeve duke aktivizuar komunikimet me zë dhe me tekst si parazgjedhje.

Epic Games ranë dakord të ndryshojë cilësimet e privatësisë për adoleshentët dhe fëmijët dhe t’i çaktivizojë si parazgjedhje komunikimet e bisedave.

Kompania do të paguajë gjithashtu një rekord prej 245 milionë dollarësh, për t’u përdorur për rimbursimet e klientëve, për të zgjidhur një ankesë të veçantë për praktikat mashtruese të faturimit.

“Ligjet nuk kanë ndryshuar, por aplikimi i tyre ka evoluar dhe praktikat e vjetra të industrisë nuk janë më të mjaftueshme,” tha kompania, duke shtuar se shpresonte të ofronte një model për pjesën tjetër të industrisë.