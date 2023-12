Seksologia flet për p*rnografinë dhe orgazmën: Hera e parë në histori, që burrat nuk ia dalin…

“Nuk ka më dashuri!” Me këtë titull e nis një nga fjalimet e saj seksologia dhe trajneria e njohur e seksit, Irini Cheirdari, ndërsa foli për dashurinë dhe jetën seksuale të njerëzve në epokën moderne.









Ajo postoi dy pjesë video nga fjalimi i saj në llogarinë e saj personale në TikTok.

Në klipin e parë, nis me përkufizimin e dashurisë, ndërsa përshkruan procesin hormonal që ndodh në mendjen dhe trupin e njeriut kur ai është i dashuruar dhe gjithashtu përshkroi seksin si “formën më të lartë të komunikimit” midis dy njerëzve. Ai gjithashtu argumentoi se nëse një çift nuk komunikon mirë, kjo do të shfaqet edhe në jetën e tyre seksuale.

Më pas ajo përshkroi një përvojë që kishte me një klient të shurdhër, i cili donte të përjetonte kënaqësinë “vetëm një herë para se të vdiste”.

Përveç kësaj, seksologia pohoi se shumë njerëz bëjnë shumë seks me shumë njerëz ndoshta sepse janë të pakënaqur me jetën e tyre seksuale, pasi “ata gjithmonë kërkojnë diçka, por nuk e dinë se çfarë”. Së fundmi, ai tha se me përhapjen dhe aksesin e lirë në pornografi në internet, njerëzit nuk bëjnë më seks por “pornografi” .

“Por, pornografia është shfaqur për masturbim. Kjo është arsyeja pse imazhet, fantazitë janë kaq intensive. Për t’u eksituar shpejt, për t’u masturbuar. Kjo është pornografi. Nuk na interesojnë marrëdhëniet seksuale në pornografi. Aty dy, tre apo më shumë partnerë bëjnë seks krejtësisht pa lidhje”, theksoi seksologu dhe shtoi:

“Megjithatë, duke parë vazhdimisht filma erotikë, njeriu bindet se ky është seksi. Dhe në një vend ku mungon edukimi seksual, pornografia është e vetmja shkollë për seks”.

Ai deklaroi gjithashtu se në Greqi mosha në të cilën njerëzit bien në kontakt me pornografinë për herë të parë është nën 11 vjeç.

Në videon e dytë ajo vazhdoi të fokusohej tek rëndësia e lidhjes dhe komunikimit për një jetë seksuale të mirë dhe të shëndetshme. Më pas ai emëroi dy mosfunksionimet seksuale më në rritje për meshkujt: derdhje e vonuar dhe ejakulim i vonuar.

“Është hera e parë në histori që burrat nuk ia dalin të arrijnë një orgazëm”, tha Irini Cheirdari dhe pohoi se kjo është për shkak se truri i tyre është mësuar me imazhet shumë intensive të pornografisë.

“Pra, seksi i vërtetë nuk do të thotë asgjë për ta”, vuri në dukje ai.

Përveç kësaj, ai përmendi se në mosfunksionimet e grave vendin e parë e zë mungesa e dëshirës dhe jo anorgazmia.

Në një pikë tjetër, ajo përshkruante se sa të njohura janë historitë negative sot, “invalidët, konkurrenca, pabesi”, siç thotë ajo në mënyrë karakteristike.

Dhe shtoi: “I dashuruari nuk fluturon vetëm në qiell, i dashuruari është xheloz, ka pasiguri, dhemb, vuan, nuk e duron dot dashurinë. Ka dy mbarime, ose do të shpërbëhet, ose do të shndërrohet në dashuri.”

“Afërsi, pasion dhe përkushtim”, tha ai kategorikisht që duhet të ketë për të hyrë në dashurinë romantike.

Më në fund, ajo tha se klienti i saj e gjeti “orgazmën”.

“Ai preku pavdekësinë për një kohë, u bë një zot i vogël për një kohë. Kjo është ajo që bën vetë-realizimi i dashurisë. Kur të përmbushni potencialin tuaj të plotë si një qenie e dashur”.

“Pas 4 minutash shikimi në sytë e një personi tjetër, ju shihni vetëm shpirtin e tyre. Ky është truku më i rëndësishëm i seksit”, ka përfunduar Irini Cheirdari.