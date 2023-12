Aksident i rëndë në Tiranë, përplaset për vdekje 54-vjeçarja

Një aksident me vdekje ka ndodhur në Tiranë mëngjesin e sotëm, rreth orës 06:10, në Rrugën e Elbasanit.









Policia bën me dije se automjeti me drejtues shtetasin me inicialet P. Xh., ka aksidentuar shtetasen me inicialet A. R., 54 vjeçe, e cila ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Njoftimi i policisë

Më datë 18.12.2023, rreth orës 06:10, në Rrugën e Elbasanit, automjeti me drejtues shtetasin P. Xh., ka aksidentuar shtetasen A. R., 54 vjeçe, e cila si pasojë e aksidentit ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.