Nëse dikush shfaq këto 12 sjellje, fshehurazi ju ka inat

Njerëzit nuk janë të përsosur, larg kësaj. Ne i duam dhe i vlerësojmë, por edhe i urrejmë dhe urrejmë të tjerët. Shpesh, është mjaft e qartë se çfarë ndjenjash ka dikush ndaj nesh.









Herë të tjera, jo aq shumë. Kur bëhet fjalë për mediat sociale, njerëzve u pëlqen të tregohen, apo jo? 9 herë nga 10, ne tregojmë anën tonë më të mirë të gjërave – netët tona jashtë, pushimet, makinat, familjen e bukur, etj. Dhe shumë njerëz që shohin vetëm këtë anë të përsosur të nesh, vijnë për të na zemëruar – “Pse e kanë ata këtë dhe jo unë?”

Pra, në këtë artikull, le të zbulojmë se cilat sjellje zbulojnë se dikush ju ka inat fshehurazi.

1.Ju mashtrojnë dhe ju fajësojnë

Nuk bëhet fjalë vetëm që ata të kenë një mendim; është sikur të jesh vazhdimisht nën një mikroskop. Nga zgjedhja juaj e këpucëve deri tek mënyra se si shqiptoni “croissant”, ato kanë diçka për të thënë. Ndjehet më pak si reagime të dobishme dhe më shumë si një koment i pafund për jetën tuaj. Plus, kur diçka shkon keq, faji disi kalon te ju. Ata nuk janë të interesuar të gjejnë zgjidhje së bashku, por të gjejnë një kok turku. Ndjehet sikur ju është dorëzuar një thes me përgjegjësi për gjëra që ndoshta nuk janë as në kontrollin tuaj.

2.Shmangin në mënyrë aktive kompaninë tuaj

Të planifikosh ndonjë gjë me ta është si të përpiqesh të kapësh një peshk të rrëshqitshëm me duar të zhveshura. Ata papritmas kanë plane urgjente sa herë që ju sugjeroni të dilni jashtë.

Ata nuk janë kurrë një “po” ose “jo”. Në vend të kësaj, është një “do të shohim” ose “mund të kem diçka tjetër që po ndodh”. Shanset janë të larta që ata të anulojnë në minutën e fundit, duke përmendur rrethana të paparashikuara që duket se ndodhin me rregullsi të dyshimtë.

Nuk ka të bëjë vetëm me shmangien e ndërveprimeve personale. Ata i çojnë gjërat një hap më tej duke u zhdukur nga mesazhet dhe telefonatat tuaja. Ju po dërgoni mesazhe në një zbrazëti, duke pyetur veten nëse ata kanë ngritur kampin në një vrimë të zezë. Dhe kur më në fund përballeni me ta për sjelljen e tyre, ata thonë falje dhe thonë se do të bëjnë më mirë. Të cilën nuk e bëjnë kurrë.

3.Në vend të bisedës së vërtetë, e gjitha është sarkazëm

E dini, më pëlqen sarkazma. Por jo kur personi nuk mund të thotë asgjë pa u treguar sarkastik.

Komunikimi duhet të jetë një rrugë me dy kahje, por me dikë që ju zemëron fshehurazi, është një autostradë sarkastike. Çdo fjalë është e mbushur me një ton që të bën të pyesësh nëse po bëjnë shaka apo po bëjnë një goditje delikate. Është si të jetosh me një komedian stand-up që është i specializuar në pjekje.

4.Janë mjeshtër të goditjes delikate

Në vend që t’i trajtojnë çështjet kokë më kokë, duket sikur çdo ndërveprim i tyre me ju është një rrotullim sysh, një psherëtimë e rëndë ose “çfarëdo qoftë” klasike. Dhe kjo thotë shumë më tepër sesa ata janë të gatshëm të pranojnë. Për shembull, ju ndani me emocion planet tuaja të fundjavës. Në vend që të shprehin interes ose entuziazëm të vërtetë, ata përgjigjen me një psherëtimë të thellë, teatrale, duke i bërë planet tuaja të ndihen të rënda ose jo interesante pa e adresuar drejtpërdrejt çështjen. Ose, ju ndani një arritje personale dhe në vend që të ofrojnë urime të sinqerta, ata përgjigjen me një kritikë delikate të maskuar si një kompliment:

“Uau, kurrë nuk kam menduar se do ta realizoje atë.”

5.Sukseset tuaja kalojnë pa u vënë re

Ju e pranuat atë prezantim, e pushtuat atë stërvitje, apo keni pjekur një tortë që nuk u shemb – dhe reagimi i tyre? Kriketat. Fitoret tuaja priten me zero entuziazëm dhe ju ndiheni sikur arritjet tuaja janë të padukshme për ta. Por është pikërisht e kundërta: Ata ju dëgjuan me zë të lartë dhe qartë, por nuk duan ta pranojnë arritjen tuaj, sepse ju zemërojnë. Nëse përballeni me ta, ata thjesht do të bëjnë një justifikim dhe ju do të mbeteni përsëri në errësirë. Zgjidhja e pakënaqësisë së rrënjosur thellë kërkon kohë. Jini të durueshëm dhe të qëndrueshëm në përpjekjet tuaja për të përmirësoni marrëdhënien. Ndryshimi i vërtetë nuk ndodh brenda natës, apo jo?

6.Nuk ju mbështesin

Kur jeta ju vë në lëvizje, ju prisni që miqtë tuaj të kenë kurrizin tuaj. Por me ta, është sikur topat e tua të kthesës përballen me një “të këqij” të dobët në vend të “Unë jam këtu për ty” të pritur.

Diçka diku duhet të ketë ndryshuar në mënyrë drastike në marrëdhënien tuaj, saqë ata tani janë aq të indinjuar sa nuk duan t’ju ndihmojnë, qoftë edhe me ngurrim. Marrëdhëniet njerëzore ndonjëherë janë jashtëzakonisht komplekse dhe të mos jesh në gjendje të mbështetesh te dikush që deri vonë ishte aty për ty është shkatërruese. Bëjini të ditur se keni vënë re një tension dhe se vërtet dëshironi të kuptoni dhe përmirësoni situatën. Përdorni thëniet “Unë” për të shmangur tingullin sikur po i akuzoni. Thuaj diçka si: “Kam ndier një tension dhe dua të flas për këtë.”

7.Nuk u interesojnë përditësimet e jetës suaj

Një gjë tjetër që tregon se dikush po ju zemëron fshehurazi është nëse përditësimet e jetës suaj, të mëdha apo të vogla, përballen me një “Oh, mirë”. Është si të ndash lajme emocionuese me një mur me tulla. Përvojat dhe historitë tuaja duket se bien në një vrimë të zezë apatie, duke ju lënë të pyesni veten nëse ata madje po dëgjojnë. Për disa arsye, ata janë të lodhur duke dëgjuar për jetën tuaj. Pra, duhet të pyesni veten, a keni shpërndarë në të kaluarën, apo thjesht ju zemërojnë tani? Ndoshta edhe ata janë xhelozë apo ziliqarë. Në fund, është e qartë se cilado qoftë arsyeja, marrëdhënia juaj mund të jetë përtej riparimit, veçanërisht nëse ata nuk bëjnë përpjekje.

8.Nuk bëjnë përpjekje në marrëdhënie

Miqësia dhe marrëdhëniet kërkojnë përpjekje nga të dyja palët. Nëse e gjeni veten duke bërë gjithmonë hapin e parë, duke filluar biseda ose duke bërë plane, mund të mos jetë e mjaftueshme, veçanërisht në planin afatgjatë. Pra, çfarë mund të bëni? Nxitini ata të ndajnë ndjenjat e tyre duke bërë pyetje të hapura. Për shembull, “A ka ndonjë gjë specifike që ju shqetëson?” Kjo mund të ndihmojë në nxjerrjen e çështjeve në sipërfaqe. Dhe të paktën ju do ta dini nëse ata janë të gatshëm të punojnë në lidhjen apo jo.

9.Jeni jashtë ciklit qëllimisht

Nëse miku juaj, anëtari i familjes, kolegu ose kushdo që ka një thesar informacioni, por vendos t’ju lërë në errësirë, ata mund të kenë inat për ju. Është sikur ata të kenë ndërtuar një kështjellë rreth mendimeve dhe ndjenjave të tyre, dhe ju mbeteni jashtë pa çelës. Është e natyrshme të ndihesh në mbrojtje, por përpiqu t’i rezistosh dëshirës. Në vend të kësaj, përqendrohuni në të kuptuarit e këndvështrimit të tyre sepse mbrojtja mund të përshkallëzojë tensionin në vend që ta zgjidhë atë.

10.Çdo histori që ndani, ata kanë një më të mirë

Unë kisha një shok fëmijërie që gjithmonë duhej të vinte në krye të gjitha historitë e mia. Ai kurrë nuk kënaqej thjesht duke më dëgjuar mua dhe bëri gjithçka që mundej për të qenë më i miri dhe të ekzagjeronte apo edhe të sajonte histori nëse duhej. A ndiheni sikur përvojat tuaja janë vazhdimisht në hije nga aventurat e tyre të supozuara më të pabesueshme? A duket sikur nuk është thjesht një ndarje miqësore e historive, por një konkurs ku arritjet tuaja tejkalohen vazhdimisht?

11.Gjykojnë vazhdimisht

Çdo vendim që merrni i nënshtrohet shqyrtimit të tyre të heshtur. Ju jeni duke shprehur një mendim, por ka një peshë të dukshme gjykimi në shikimet dhe vërejtjet e tyre, duke ju bërë të ndiheni sikur jeni vazhdimisht në gjyq. Për shembull, ju ndani me entuziazëm planet tuaja për të ndërruar karrierën dhe në vend të inkurajimit, përgjigja e tyre është një vetull e ngritur e ndjekur nga një hezitues: “A jeni i sigurt që është një ide e mirë?” Sigurisht, ata mund të nënkuptojnë mirë. Por nëse ka një histori të kohëve të fundit të vërejtjeve të padobishme, do të filloja të pyesja veten nëse ato janë të zemëruara.

12.Janë me humor

Imagjinoni këtë: Pa ndonjë shkas të dukshëm, një çelës rrokulliset dhe shfaqet acarimi. Një koment në dukje i pafajshëm çon në një ndryshim të dukshëm në sjellje. E qeshura zbehet dhe ju ngeleni duke u përpjekur të kuptoni se çfarë shkoi keq. Për çfarë bëhet fjalë, apo jo? Epo, diçka që thatë duhet t'i ketë shkaktuar ata dhe ndjenjat e pakënaqësisë u ndezën. Unë nuk mendoj se është faji juaj. Ata thjesht janë larguar shumë për të shijuar miqësinë tuaj ose marrëdhënien tjetër që mund të keni.