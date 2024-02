Shi në pjesën më të madhe të vendit, njohuni me parashikimin e motit për sot

Oret paradites do të paraqiten me vranësira dhe rrebeshe shiu në pjesën më të madhe të territorit ku më të dukshme shirat do të jenë në zonat veriore dhe veriperëndimore. Në zonat e thella malore do të shfaqen reshjet e izoluara të dëborës. Parashikohet që orët e pasdites dhe mbrëmjes të vijojnë nën ndikimin e kushteve të paqëndrueshem atmosferike ku vranësirat dhe reshjet do të jenë prezente por në sasi të pakta.









Temperaturat e ajrit do të qëndrojnë kostante gjatë orëve të mëngjesit por ulen ndjeshëm në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 3°C deri në 19°C vlera më e lartë në territor. Era do të vijojë e fortë me shpejtësi mbi 60 km/h nga drejtimi Jugor dhe Jugperëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 5 ballë.