Degradon sherri në BBV, Françeska dhe Sara përplasen fizikisht dhe shpërthejnë në ofendime: Psikopate, zhulse! Do të të nxjerr me zarf të zi 

Ka degraduar në ofendime të rënda dhe përplasje fizike debati mes Fançeskës dhe Sara Gjordenit në BBV, pasi kjo e fundit i mbylli derën e banjos dhe tentoi ta shtynte brenda bashkë me veten.









Debati i dy vajzave duket se ka nisur më herët në shtëpi për pjesën e pastërtisë, ndërsa më pas agravoi në tualet, ku Sara donte ta shtynte Françeskën në banjo bashkë me veten për të shkuar në nominim ‘kokë më kokë’.

Edhe Françeska i është ‘kundërpërgjigjur’ duke e shtyrë Sarën, në mënyrë që të mos përfundonin brenda të dyja.

“Më shtyve, unë do të të nxjerr me zarf të zi se më shtyve”, tha Sara.

Pjesë nga sherri:

Sara: Ajo ose s’del nga këtu sot për atë që tha ose…(I mbyll derën e banjos)

Franceska: Pse më shtyn mua me u fut në banjo, injorante, debile, don me u fut me mua. Kush je ti injorante.

Sara: Pse shtyn ti moj

Franceska: Psikopate, ke dy ditë që do të përplasesh më mua, s’ke gojë të flasësh më mua zhulse. Psikopate femër.

Sara: Zarf të zi, heç. Më shtyve ti. Kam aq guxim sa të dal më ty kokë më kokë. Hajde të të nxjerr nga shtëpia. Zarf të zi që sot, ose unë do iki vet nëse ajo nuk merr zarf të zi që sot.