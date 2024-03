“Pranë trupit u gjet një…”- I mbështjellë me qese mbeturinash, zbardhet misteri i 50-vjeçarit që u gjet i vdekur!

Një trup i pajetë është gjetur në Janinë i mbështjellë me qese mbeturinash dhe me një prangë në dorën e majtë. Misteri mbuloi ngjarjen e rëndë, teksa u zbulua se kemi të bëjmë me një vetëvrasje.









Sipas ekspertëve mjekoligjorë, 50-vjeçari fillimisht ka vendosur qesen e mbeturinave në këmbë dhe kokë. Më pas ia ka qëlluar veten me plumb në kokë.

Mësohet se viktima jetonte pranë vendit ku u gjet i vdekur, ndërsa vuante nga probleme të shëndetit mendor. Edhe dy vite më parë ai kishte tentuar t’i japë fund jetës së tij. Mësohet se viktima jetonte pranë vendit ku u gjet i vdekur, ndërsa vuante nga probleme të shëndetit mendor. Edhe dy vite më parë ai kishte tentuar t’i japë fund jetës së tij.

Pranë trupit u gjet një armë dhe një shënim 5 faqe që i ndjeri i kishte lënë. Ai jepte udhëtime se si të përdorej arma e tij, në mënyrë që të mos qëllonte pasi ishte e mbushur.