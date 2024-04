Ndeshje dinjitoze për Elseid Hysajn/ Shikoni notën dhe statistikat e shqiptarit

Elseid Hysaj zhvilloi një paraqitje dinjitoze në triumfin 0-1 që skuadra e Lacios arriti në transfertë ndaj Xhenoas. Mbrojtësi shqiptar u aktivizua nga trajneri Tudor, në minutën e 36-të të sfidës duke zëvendësuar Laxarin e dëmtuar.









Hysaj qëndroi në fushë 54 minuta plus shtesat, teksa u vlerësua me notën 6.9 nga faqja e specializuar e statistikave “Sofa Score”. Shqiptari nuk fitoi vetëm 1 duel ajror me kundërshtarët, si dhe regjistroi 82 % të pasimeve të sakta. Gjithashtu Hysaj në këtë përballje bëri edhe 2 ndërhyrje deçizive si dhe dy pasime kyçe.

