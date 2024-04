E pasur me vitamina, zbuloni përfitimet shëndetësore nga lakra e kuqe

Ngjyra e bënë lakrën e kuqe të jetë e vecantë, mirëpo kjo nuk është e gjitha. Ndonëse në të vërtetë është një derivat i lakrës së gjelbër, ajo në ngjyrë të kuqe është më e pasur me lëndë ushqyese.









Ajo përmban 10 herë më shumë vitamina A, duke plotësuar 33% të nevojës ditore për këtë vitamina. Ka 14 miligramë më shumë vitaminë C, më shumë hekur etj.

Lakra e kuqe mund të hahet e ‘gjallë’ ose e gatuar dhe më poshtë do të rendisim të gjitha arsyet përse duhet ta përfshini më shpesh në regjimin tuaj.

Lakra e kuqe ndihmon në parandalimin e qelizave të këqija

Sa më e errët të jetë ngjyra e frutit apo e perimeve, aq më i lartë është numri i antioksidantëve. Kjo do të thotë se trupi furnizohet me molekula të fuqishme që luftojnë radikalet e lira. Pikërisht këto të fundit janë përgjegjëse për mutacionin e qelizave, duke i shndërruar në kancerogjene. Sa më shumë të hani, ushqime që luftojnë radikalet e lira, aq më të shëndetshëm do të jeni.

Sytë e tu mund të përfitojnë nga lakra e kuqe

Ka kaq shumë lëndë ushqyese në lakrën e kuqe dhe një nga ato që vlen të përmendet është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për sytë dhe vizionin e mprehtë. Në të vërtetë, vitamina A është dhe një lloj antioksidanti që mbron kornean dhe gjithashtu shtresën e qelizave të ndjeshme ndaj dritës në pjesën e prapme të të syrit që quhen retina.

Forcon sistemin imunitar

Të kesh një sistem të fortë imunitar do të thotë më pak sëmundje dhe infeksione. Një nga mënyrat më të lehta për të forcuar imunitetin tuaj është të konsumoni më shumë lakra të kuqe. Kjo perime është e pasur me vitaminë C, një lëndë ushqyese e njohur që ndihmon në forcimin e sistemit imunitar.

Lakra e kuqe ndihmon në parandalimin e osteoporozës , sepse përmban të gjitha llojet e mineraleve të nevojshme për kocka të forta. Ato janë kalcium, magnez dhe mangan.

Konsumimi i saj ndihmon në lehtësimin e ulcerës së stomakut

Kjo perime përmban glutamine, një aminoacid i njohur për lehtësimin e dhimbjes dhe inflamacionit të mukozës së traktit tretës.