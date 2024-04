Hataja ndodhi edhe njëherë. Hodhën një gur në ajër dhe të gjithë o burra të ndjekim gurin. Ky diktatori i Tiranës që ka blerë 9 fitore elektorale dhe që do fitojë edhe tjetrën, mund ti ketë çuar RAI-t nja 70 mln euro, nga ato që i kanë tepruar pasi bleu Melonin. Me sa dhe si, ky është hesapi i tyre. Përtej tij ka një llogari morale dhe faturë dinjiteti që duhet paguar prej këtyre që nuk i ndahet dora nga guri si shpirti nga vesi. Pasi shpikën, sajuan, prenë dhe qepën, cfarë mendojnë dhe dëgjojnë se shpik makthi i tyre më i madh, dëgjuan në italisht një pjesë të përçarjeve të tyre dhe tani kërkojnë hesap se çfarë kanë thënë në këtë përçartje. Me atë teknologjinë e djegies së Shqipërisë për hir dhe llogari të pleshtave që hidhen nga paralelja në paralele dhe bërtasin nga penxherja në penxhere. Nuk ka rëndësi përbaltja e vendit, por shpresa nga ajo pak baltë e Tiranës të tregtohet nga shejtan budallenjtë e paketuar edhe në italisht. Goxha hesap të dëshpëruarish.