Mesfushori i Realit: Më thërrasin “abi”, por nuk e dinë se çfarë do të thotë

Mesfushori i Realit të Madridit, Arda Gyler ka dhënë një intervistë për televizionin turk “Sportskafa” për të folur për përshtatjen e tij me Realin dhe aspiratat e tij. Ai ka zbuluar edhe pseudonimin që i kanë vënë shokët e ekipit në dhomat e zhveshjes si dhe lavdëron Toni Krosin dhe Luka Modriçin.









RESPEKT PËR KROS DHE MODRIÇ – “Nuk mund t’i thërras Kros apo Modriç me emrin e tyre, më duket sikur nuk po i respektoj. Tonin e quaj vëlla dhe Lukën vëlla, prandaj filluan të më thërrasin edhe ata vëlla”.

ZGJEDHJA E REALIT – "Mund të kisha qëndruar edhe një vit në Fernerbahçe, por doja t'i tregoja botës se çfarë mund të bënte një turk i ri në Evropë, shpresoj të vazhdoj të tregoj".

PSEUDONIMI – “Më thërrasin miushi Abi. Edhe vetë jam habitur kur Luka (Modriç) më thërret vëlla. Është interesante, sepse ata nuk e dinë se çfarë do të thotë Abi në turqisht (abi në turqisht është vëlla)”.

SHAKATË ME ALABA – “Ai është rritur në një lagje ku kishte shumë turq, prandaj është tifoz me Gallatasarajin. Ai më flet shumë për këtë dhe ne bëjmë shaka me të. Shpesh më ngacmon për Fenerbahçen dhe Gallatën.

