EKSKLUZIVE/ Flamurtari kërkoi shtyrjen, Idrizi: S’bëhemi burracakë, ne nuk pr*stituojmë në emër të futbollit

Administratori Sinan Idrizi thotë se në Laç do të fitojë tradita dhe jo suksesi. Nuk e fsheh respektin dhe vlerësimin për kundërshtarin dhe presidentin Pashk Laska, por ka bindjen se triumfon Flamurtari i tij. Në një intervistë të gjatë për “Panorama Sport”, Idrizi tha se për vlonjatët premio më e mirë është fanella sesa ajo financiare.









Nuk mungojnë thumbimet për FSHF-në si organizatore e garës dhe disa presidentë klubesh, që sipas tij luajnë nën tavolinë. Ai pohon se Flamurtari nuk bëhet kurrë burracak që të prostituojë në emër të futbollit. Idrizi zbulon se FSHF-ja nuk mori parasysh kërkesën e klubit vlonjat për të shtyrë ndeshjen me Laçin për shkak të lodhjes, ndërsa është i bindur se formula e FSHF-së ka dështuar me kohë.

Çfarë kërkon Sinan Idrizi nga skuadra e Flamurtarit?

Pritshmëria është e gjatë. Qyteti pret Flamurtarin në Superiore. Fati i keq është që luajmë me një superekip të futbollit, siç është Laçi. Është ekipi që prodhon më shumë nga të gjithë futboll në Shqipëri. Prodhon futboll vendas, bio, por jam i sigurt që do t’ia dalim.

I druheni kësaj në ndeshjen me Laçin?

Jo, nuk besoj. Kur thashë që Laçi ka akademi futbolli, e kisha se ka një staf njerëzish me presidentin që jeton me futbollin. Pjesa tjetër është përgjegjësi e atyre që organizojnë garën. Rasti i fundit ishte ndeshje me Apoloninë në Elbasan. Rasti i VAR-it ishte shumë korrekt. Nuk e dinim kush ishte drejtues i VAR-it në atë ndeshje, por një histori korrekte e drejtimit të ndeshjes.

