“Të shërbejë si kambanë e përhershme për të përkujtuar dënimin e gjenocidit!” – Shqipëria votoi pro Rezolutës së Srebrenicës, President Begaj: Shqipëria e konfirmoi e një herë veten në grupin e vlerave perëndimore

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj ka reaguar mbi miratimin e Rezolutës së Reflektimit dhe Përkujtimit të Gjenocidit të Srebrenicës nga Asambleja e OKB-së.

Begaj u shpreh se data 11 korrik duhet të shërbejë si një kambanë e përhershme për të përkujtuar dënimin e gjenocidit.

Shqipëria votoi pro për këtë rezolutë, e President Begaj e cilësoi si një rikonfirmim qe shteti ynë pozicionohet krah vlerave perëndimore.

“Asamblea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi sot një rezolutë që e vendos 11 Korrikun Ditën Ndërkombëtare të Reflektimit dhe Përkujtimit të Gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë.

Shqipëria edhe një herë e konfirmoi veten në grupin e vlerave perëndimore me votën dhe angazhimin e saj që kjo rezolutë të miratohej.

Kjo datë do të shërbejë si kambanë e përhershme për të përkujtuar dënimin e gjenocidit, që masakra të tilla të mos përsëriten më dhe njëkohësisht është edhe një përgjigje ndaj mohuesve të gjenocidit dhe krimeve të tilla të tmerrshme.” -shkroi Presidenti i Republikës

The United Nations General Assembly adopted today a resolution establishing July 11th as the International Day of Reflection and Commemoration of the 1995 Genocide in Srebrenicë.

Albania once again affirmed its alignment with Western values by voting for and committing to the…

