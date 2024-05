Nderim special për bomberin shqiptar, Manajn e bëjnë kapiten te Sivaspori

Rei Manaj mbajti shiritin e kapitenit mbrëmjen e sotme në derbin ndaj Kajserispor, ku skuadra e Sivasporit triumfoi me rezultatin 2-1. Kjo përballje ishte e vlefshme për javën e fundit të kampionatit, teksa me shumë gjasa do të jetë edhe ndeshja e fundit e Manajt me Sivasporin.









Shqiptari arriti të shndërrohej në një idhull të tifozerisë bardhekuqe, ku në 33 ndeshje të kampionatit realizoi 18 gola si dhe asistoi 3 herë. Ofertat në merkato do të jenë të shumta për sulmuesin 27-vjeçar, i cili pritet të bëjë një kapërcim të rëndësishëm në karrierën e tij.

Për sa i përket Sivasporit, skuadra e sulmuesit lushnjar, arriti të grumbullonte 54 pikë në 38 javë, duke u renditur në vendin e gjashtë.