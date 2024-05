“Kryebashkiaku i Tropojës i fryrë nga korrupsioni”, Salianji për operacionin e SPAK: PS dhe bandat janë bërë një

Deputeti i PD-së, Ervin Salianji, në takimin e tij me qytetarët në Tropojë ceku dhe operacionin e SPAK, duke e cilësuar si të dështuar.









Nuk munguan as akuzat, ku Salianji u shpreh se Kryetari i Bashkisë së Tropojës është i fryrë nga korrupsioni, si dhe sipas tij PS e bandat kriminale janë bërë një.

Demokrati përmendi dhe denoncimet mbi Bajrat apo banda të tjera në Shkodër, ashtu sikurse dhe Arben Ndokën, ky i fundit i përmendur në operacionin e SPAK-ut.

“I patë se si i porosisnin vrasjet, provoni të porosini një picë sa shpejt vjen, si nuk i gjen dot policia kriminelët. Në 11 vite qeverisje të Ramës, gjithçka ka shkuar keq. PD ka njerëz krenarë, që qëndrojnë në bindjet e tyre.

Kryebashkiaku i Tropojës është fryrë nga korrupsioni, kur ishte me PD ishte i keq sipas Ramës, kur u bë me PS qenka i mirë. Ne kemi përmendur Bajrat dhe bandat e tjera në Shkodër, i kemi denoncuar me emra. Pastaj thonë fiton PS. Ne kemi vendosur të qëndrojmë me vlera. Ne kemi denoncuar Arben Ndokën. E pate Ndokën që bëhej me bandat në gjithë Shqipërinë për të vrarë njerëz.

Kontrolli në territor ka qenë i bandave bërë njësh me shtetin, edhe zgjedhjet janë fituar në sajë të bashkëpunimit me banda. Bandat i kanë shërbyer shtetit dhe shteti më pas iu ka shërbyer bandave. PS dhe bandat janë bërë një” tha Salianji.