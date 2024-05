“Nuk do t’i harroj kurrë fytyrat e shqetësuara të autoritetëve të sigurisë që…”, takimi me emigrantët në Milano, reagon Rama: Përulësisht mirënjohës…

Nuk do t’i harroj as fytyrat e shqetësuara të autoriteteve të sigurisë, që kishin frikën e ndonjë hataje nga mbingarkesa e shkallëve, teksa njerëzit kërkonin të hynin akoma më shumëÇ’të bëja, u thashë qetësohuni, ne jemi ata të maleve mbi anije, as nuk kthehemi dot mbrapa as nuk na ndalon dot gjë të vazhdojmë përpara