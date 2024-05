VIDEO/ “Ti ndeze një zjarr në zemrën time, nuk do të harroj kurrë”, Pioli i jep lamtumirën emocionuese Milanit

Stefano Piolit iu dha një përshëndetje e fundit kuqezinjve në “San Siro”, ku ai i falënderoi të gjithë për rrugëtimin e tij, ku në mes kishte edhe një trofe të Serie A.









Trajnerit iu tha këtë javë se nuk do ta përfundojë kontrata e tij deri në qershor 2025, kështu që iu dha mundësia të thoshte lamtumirë në ndeshjen e fundit të sezonit në shtëpi sonte.

Pas fishkëllimës së fundit, Pioli, Zhiru dhe Simon Kjaer u prezantuan të gjithë me fanellat e Milanit të firmosura nga skuadra dhe iu dha mikrofoni për të folur me shikuesit.

“Është një natë falënderimi, ndaj filloj duke falënderuar ata njerëz që më donin këtu dhe që më mbështetën, që më dhanë mundësinë të stërvitja një klub fantastik. Faleminderit të tjerëve, të gjithë punonjësve të Casa Milan, të Milanellos, stafit tim që punoi kaq shumë.

Falënderoj lojtarët e mi, e dini se çfarë mendoj për ju, që jeni të veçantë dhe disa gjëra do të mbeten. Pastaj jeni të gjithë (tifozët). Ju na shtytë përpara, na motivuat, na dhatë atë lloj energjie që ne u përpoqëm të vendosnim në fushë”, ka thë Pioli.

Fjalimi i tij u ndërpre nga një interpretim i improvizuar i këngës ikonë të Scudettos, ‘Pioli’s On Fire’, me DJ-në që u bashkua dhe lojtarët e hodhën atë në ajër, me mikrofonin ende në dorë.

Pioli u kërkoi ta ulnin, pasi ai nuk kishte mbaruar fjalimin e tij me tifozët, të cilët i referoheshin asaj thirrjeje.

“Duhet të përfundoj! Së bashku humbëm dhe vuajtëm. Së bashku fituam dhe u gëzuam. Ajo që ndjemë mbetet. Ti ndeze një zjarr në zemrën time, ai do të mbetet gjithmonë i ndezur dhe nuk do të të harroj kurrë. Faleminderit”, përfundoi Pioli.

