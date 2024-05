Arrestimi i policit dhe 3 kushërinjve të tij, zbulohen detaje nga aktiviteti kriminal! Efektivi kishte marrë një banesë me qira për…

Efektivi i policisë, Lorenc Gropa, i cili u arrestua më 24 Maj pasi u zbulua se ishte i përfshirë në aktivitetin kriminal të prodhimit dhe shitjes së narkotikeve, mësohet se kishte marrë një banesë me qira që përdorej magazinimin e drogës.









Brenda banesës që marrë me qira nga punonjësi i policisë u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një sasi prej 500 gr kanabis.

Nga hetimet e AMP-së ka rezultuar se efektivi e përdorte banesën me qëllimin për të magazinuar lëndën narkotike.

Arrestimi

Efektivi i Fierit, Lorenc Gropa u vendos në pranga i akuzuar për prodhim e shitje narkotikësh.

Gjithashtu u arrestuan edhe 3 personat e tjerë, shtetasit Klevis Gropa, Ledjon Gropa dhe Skerdilajd Levendi, të cilët ishin kushërinjtë e policit.

Efektivi Lorenc Gropa, së bashku me Klevis e Ledjon Gropën dushohen për kryerjen e veprës penale “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, veprimtari të cilën dyshohet se e kryenin në ambientet e një bar kafe, në Patos.

Nga kontrolli i banesës së punonjësit të policisë u sekuestruan në cilësinë e provave materiale një qese 41,25 gr kokainë, 2 cigare me lëndë narkotike hashash, 2 peshore për peshimin e lëndës narkotike, një armë zjarri tip TT, një armë zjarri e llojit Karabinë dhe 11 aparate celularë.

Nga këqyrja e telefonave, u dokumentua implikimi në trafikun e armëve në shtetin grek të shtetasit Skerdilajd Levendi, i cili u arrestua për “Trafikim i armëve dhe municioneve”, pasi ai negocionte me shtetas të tjerë në lidhje me këtë veprimtari të paligjshme.

Njoftimi:

Fier – Arrestimi i punonjësit të Policisë dhe 3 shtetasve/ AMP sekuestron edhe 500 gr cannabis sattiva

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier.