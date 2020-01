Detajet/ Babë e bir e plagosën me thikë disa herë, ja kush është polici i plagosur në Peshkopi

Të tjera detaje janë zbuluar nga sherri që ndodhi në Peshkopi, ku për pasojë mbeti i plagosur një efektiv policie. Ngajrja ndodhi para Prefekturës së qytetit, rreth orës 13:30.

Raportohet se shtetasi i plagosur Bukurosh Zagradi.,55 vjeç është qëlluar disa herë me thikë nga fqinjët e tij, shtetasit me iniciale R.M dhe A.M babë e birë.

Mësohet se shkak i krimit është bërë një konflikt i vjetër pronësie mes dy familjeve, ekzaktësisht një gardh që shërben si kufi ndarës mes dy banesave.